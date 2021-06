서울 아파트 매수 심리가 강해지고 있다. 11일 한국부동산원에 따르면 6월 첫째 주 기준 서울의 아파트 매매수급 지수는 지난주 104.6보다 3.2포인트(p) 더 오른 107.8로, 9주 연속 기준선(100)을 웃돌았다. 100을 기준으로 그 이상이면 사려는 사람이 팔려는 사람보다 많다는 뜻이다. 13일 서울 여의도에서 바라본 한강변 아파트 모습. /문호남 기자 munonam@

