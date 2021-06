[아시아경제 황준호 기자] 에이치엘사이언스 에이치엘사이언스 239610 | 코스닥 증권정보 현재가 40,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,326 전일가 40,050 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 에이치엘사이언스, 주당 0.05주 주식배당 결정에이치엘사이언스, 3분기 영업이익 65억원…전년동기대비 11.6%↑[클릭 e종목]"에이치엘사이언스, 건기식 실적 호조 이상 무" close 는 IB복합물을 유효성분으로 포함하는 비만 및 또는 당뇨를 동반하는 대사증후군의 예방, 개선 치료용 조성물에 관한 대만 특허권을 취득했다고 11일 공시했다.

회사측은 “본 특허의 IB복합물은 췌장 리파아제의 효소활성을 억제시켜 섭취한 지방의 소화·흡수 저해, 지방 합성 억제, 지방 분해 촉진 및 에너지 대사를 조절한다”고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr