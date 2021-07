[아시아경제 이민지 기자] 에이치엘사이언스 에이치엘사이언스 239610 | 코스닥 증권정보 현재가 38,400 전일대비 400 등락률 -1.03% 거래량 13,036 전일가 38,800 2021.07.09 15:13 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘사이언스, 대사증후군 예방 특허권 취득에이치엘사이언스, 주당 0.05주 주식배당 결정에이치엘사이언스, 3분기 영업이익 65억원…전년동기대비 11.6%↑ close 는 고기능성 완제화장품과 색조화장품 제조와 판매업을 하는 에이치엘씨의 주식 12만8000주를 6억4000만원 규모에 취득했다고 9일 공시했다.

지분비율은 80%에 달한다. 회사 측은 “신규사업 진출을 통한 사업다각화를 하기 위한 것”이라고 말했다.

