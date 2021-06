불면증 부르는 열대야, 꿀잠 자는 숙면템 찾아라

올여름 열대야 최대 28일 예측, 유통업계 불면증 걱정하는 소비자 공략

데코뷰, 시원하고 쾌적한 꿀잠템 '아이스 냉감 여름이불'

프로젝트슬립, 수면안대로 안구건조증도 예방

[아시아경제 김종화 기자] 여름의 초입인 6월 초순부터 낮 기온 30도가 넘는 불볕더위가 시작됐다. 기상청에 따르면 올 여름철 폭염일수는 최대 22일, 열대야는 최대 28일로 예측됐다. 이에 생활용품 업계는 열대야를 이길 수 있는 '숙면템'을 앞세워 불면증을 걱정하는 소비자를 공략하고 나섰다.

수면의 질이 떨어지면 일상생활이 피로해지는 악순환이 반복된다. 우리 몸이 잠들기 위해선 체온이 약 0.3도가량 떨어져야 하는데, 폭염으로 인해 실내 온도가 높아지면 체온을 떨어뜨리기 어려워 잠이 들어도 뇌가 깨어있는 듯한 얕은 수면 상태가 지속되기 때문. 올여름 열대야 속 쾌적한 수면 환경을 예약하며 지갑 열게 할 필수 꿀잠 아이템을 소개한다.

데코뷰, '아이스 냉감 여름 이불'

무더위가 본격적으로 시작되며 수면 중 땀흘림, 끈적임 등으로 자꾸 깨며 깊은 숙면에 어려움을 겪는 이들이 늘고 있다. 토탈 홈스타일링 데코뷰에서는 이런 열대야 불면족들을 위해 여름에 꼭 필요한 침구로만 구성된 '3STEP 여름침실' 기획전을 진행 중이다.

아이스냉감&인견, 리플, 뱀부 모달, 여름용 차렵 등 다양한 소재의 여름이불부터 매트리스, 베개커버까지 총 3STEP으로 나에게 맞는 여름침실 아이템들을 구매할 수 있다. 이번 주말까지 데코뷰 자사몰에서 진행되는 본 기획전 제품을 구매하면 최대 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

특히 아이스 냉감 여름이불은 기능성 스포츠 의류에 사용되는 카치온 냉감소재로 제작됐다. 열을 빠르게 방출하고 냉기를 보존하며 실온 온도편차 10℃로 즉각적이고 뛰어난 쿨링감을 느낄 수 있다. 또한 땀과 물을 잘 흡수하는 뛰어난 흡수력과 통기성으로 무덥고 습한 장마철, 열대야에도 쾌적한 수면환경을 유지할 수 있다.

데코뷰 관계자는 "이번 여름침실 기획전의 인기에 힘입어 오는 14일부터 다음 달 11일까지 여름이불 기획전을 진행한다"면서 "이번 기획전에서는 아이스&인견 냉감 이불을 최대 60%까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있으니 좋은 기회로 활용하시길 바란다"고 말했다.

프로젝트슬립, 안구건조증 예방 '양면안대'로 숙면

코로나19 유행으로 마스크 착용이 의무화되면서 안구 건강에 적신호가 켜졌다. 미국 유타주립대학교 연구팀에 따르면 마스크를 오래 쓸수록 안구건조증 발병 소지가 높은 것으로 나타났다. 마스크 틈새로 새어 나온 입김 탓에 눈물 증발량이 많아져 안구건조증이 유발될 수 있다.

마스크 착용이 불가피한 코로나 시대 장시간 마스크를 착용해야 하는 이들을 위해 수면전문브랜드 프로젝트슬립이 수면안대를 통한 안구건조증 극복을 통한 숙면의 방법을 소개했다.

프로젝트슬립의 '양면안대'는 온열패드와 냉감패드의 양면 구성으로 제작돼 온찜질과 냉찜질을 자유롭게 선택할 수 있다. 온열패드에는 열을 머금는 특성이 있는 극세사 샤넬(Chenille) 원단을 사용해 착용 시 체온에 맞춰 자연스러운 온열감을 주며 부드러운 촉감으로 숙면을 돕는다.

냉감패드는 주변의 열을 흡수하는 특성이 있어 접촉 시 즉각적으로 1~3도의 체온을 낮춰주는 온도반응형캡슐(TRC)을 함유한 쿨원단을 활용했다. 지나치게 차갑지 않아 온열패드로 온찜질을 한 뒤 시원하게 마무리를 하거나 눈의 부기를 빼는 용도로 쓸 수 있다.

프로젝트슬립 관계자는 "안구건조증은 재발하는 경우가 많아 평소의 올바른 습관을 통해 예방하는 것이 중요하다"면서 "눈의 상태에 맞는 찜질 방법을 자유롭게 선택할 수 있는 프로젝트슬립의 양면 수면안대를 추천해 드린다"고 전했다.

위닉스 '뽀송 19L 인버터 제습기'

높아진 온도만큼 무덥고 눅눅한 습도 때문에 잠 못 이루는 이들이 많다. 이 때 쾌적한 실내 환경을 만드는데 도움을 줄 수 있는 열대야 가전으로 제습기를 추천한다.

종합생활가전 브랜드 위닉스는 ‘생활을 제습하다’라는 슬로건으로 꼭 필요하 기능만 담은 10L, 강력한 풍량으로 쾌속 제습이 가능한 17L, 제습기술을 극대화시킨 인버터 프리미엄 제습기 19L까지 폭넓은 제습기 라인업을 선보이고 있다.

특히 위닉스의 ‘뽀송 19L 인버터 제습기’는 기존 19L 제습기와 비교해 12.7% 이상 풍량을 개선해 보다 빠르고 강하게 넓은공간을 제습할 수 있다. 이외에도 소비자 편의성을 높인 360도 회전휠, 냉각기 자동성에제거, 만수감지 운전 자동정지, 연속배수, 타이머 기능, 자동제습 기능을 기본으로 장착하고 있어 쾌적한 수면 환경을 조성할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr