금강주택, 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 주거형 오피스텔 전 타입 청약 마감… 최고 51.15대 1

- 주거형 오피스텔 전용면적 45㎡ 132실… 평균 36.31대 1, 최고 51.15대 1

- 당첨자 발표 16일(수)… 계약 17일(목)부터 18일(금)까지 2일간 진행

금강주택이 화성 동탄2신도시 C-2블록에 공급한 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 주거형 오피스텔이 전 타입 청약 마감됐다.

한국부동산원 청약홈에 따르면, 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 오피스텔이 지난 9일과 10일 2일간 청약을 받은 결과 132실 모집에 청약자 4793명이 몰려 평균 36.31대 1의 청약경쟁률을 기록했다.

최고경쟁률은 2군(전용면적 45㎡ OB1, OB1-1, OB2, OB2-1) 60실 모집에 기타지역에서 2036명이 몰리며 51.15대 1을 기록했다. 1군(전용면적 45㎡ OA1, OA1-1, OA2, OA2-1) 72실에도 거주자우선과 기타지역 등 2326명이 청약해 32.31대 1의 높은 경쟁률을 보였다.

금강주택 분양관계자는 “동탄2신도시 내 핵심 입지에 들어서며, 소형 가구의 주거선호도를 반영한 상품 구성 및 금강펜테리움 브랜드에 대한 신뢰 등이 이번 청약 결과에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다”라며 “앞서 분양한 아파트에 이어 오피스텔에도 많은 관심을 주신만큼 우수한 기술력과 풍부한 시공 경험을 바탕으로 입주민의 자부심을 높이는 랜드마크 주거지로 보답하겠다”라고 전했다.

당첨자 발표는 6월 16일(수)이며, 오피스텔 계약은 17(목)부터 18일(금)까지 2일간 진행된다. 입주는 2024년 10월 예정이다.

동탄역 금강펜테리움 더 시글로 아파트와 함께 조성되는 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 오피스텔은 지하 4층~지상 최고 25층 1개 동, 전용면적 45㎡ 132실 규모로 들어선다. 1.5룸형과 2룸형 구성되며, 테라스와 복층형 설계인 누다락(일부 실 제외)을 적용해 넉넉한 공간으로 공급될 예정이며, 지상 1층과 2층에는 근린생활시설이 들어선다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr