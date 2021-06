[ESG 경영시대] 금호석유그룹, 환경안전 경영시스템 선제적 강화

여수고무공장, 공정안전관리 최고등급인 'P'등급 달성

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유화학그룹의 각 계열사는 환경에 대한 중요성이 높아짐에 따라 선제적인 환경안전 경영시스템을 갖추기 위한 다양한 방안을 모색하고 있다.

금호석유화학은 대기 오염물질 저감 시설의 개선과 온실가스 배출량 감소를 위한 노력을 기울이고 있다. 금호석유화학 여수고무공장은 지난해 고용노동부에서 실시한 공정안전관리(PSM) 이행 상태 정기 평가에서 최고 등급인 P등급을 달성함으로써 안전 관리의 우수성을 인정받았다. 금호석유화학은 대표이사 주관으로 '안전환경 통합 회의'를 매년 2회씩 실시하고 있으며, 2019년부터는 금호석유화학뿐만 아니라 전 계열사 환경안전 담당자까지 확대해 회의를 진행하고 있다.

계열사들도 탄소배출 감축과 안전 경영을 위해 적극 노력 중이다. 금호피앤비화학은 대기오염 물질 감축을 위한 시설 도입을 검토하고 있다. 올해 기존 노후 가열 시설을 신규 시설로 교체하여 대기 오염물질의 배출량을 줄이는 작업을 진행하고 있으며, 환경 관련 외부 전문업체와 TF를 구성해 컨설팅을 통해 환경 규제에 대한 체계적 대응 전략을 수립해 나가고 있다. 또한 ‘우리 공장 최고의 가치는 안전’이라는 슬로건 아래 사업장 내 작업 환경의 위험을 상시 점검 및 감독하는 ‘명예산업안전감독관 안전지킴이 제도’를 운영하고 있다.

금호미쓰이화학은 사업장에서 업무 시간 및 대규모 정비 작업 시 안전요원 제도를 상시 운영 중이며, 2019년에는 한국에너지공단이 주관하는 우수사업장 인증을 받으며 공장 내 효율적인 에너지 활용을 인정받은 바 있다. 또한 금호폴리켐은 상주 협력업체 대상 환경안전협의회를 매월 개최해 안전 수칙에 대해 주기적으로 공유하고, 업체별로 환경안전팀원의 담당자를 지정해 작업 위험성을 주기적으로 평가한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr