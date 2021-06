[SKT기업분할]SK텔레콤, 통신사-투자사로 쪼갠다…5대1 액면분할도 결정

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 335,000 전일대비 7,500 등락률 +2.29% 거래량 184,198 전일가 327,500 2021.06.10 11:56 장중(20분지연) 관련기사 이통3사, 스마트 모빌리티 사업 '가속페달'[SKT기업분할]반도체 M&A 이어질듯…SKT발 '딥체인지' 본격화"SKT 2.0 시대" SK텔레콤, 통신사-투자사 기업분할…5대1 액면분할 추진(상보) close 이 37년 만에 통신회사와 투자회사로 쪼개진다. 그간 SK그룹의 오랜 숙제로 손꼽혀온 지배구조 개편의 일환이다.

SK텔레콤은 신설 투자회사를 앞세워 그룹 차원의 반도체 투자를 본격화하는 한편, 각 영역에 적합한 성장 구조와 투자기반을 갖춤으로써 제대로 된 기업가치까지 인정받는 것을 목표로 하고 있다. 기업분할과 동시에 액면 분할도 추진한다. SK그룹을 시작으로 재계의 해묵은 과제인 지배구조 개편 작업이 가속화될 것이란 관측도 나온다.

SK텔레콤은 10일 오전 이사회를 열고 ‘SK텔레콤’과 ‘SKT신설투자(가칭)’로의 인적분할을 결의했다. 존속회사 사명은 SK텔레콤을 유지하고 신설회사 이름은 오는 10월 임시 주주총회 이전에 확정할 예정이다. 분할 회사는 11월1일 출범한다. 분할비율은 순자산 장부가액 기준으로 존속회사 0.6073625, 신설회사 0.3926375로 결정됐다.

향후 SK텔레콤 존속회사는 통신을 기반으로 한 인공지능(AI)·디지털인프라 영역, 신설회사는 반도체를 중심으로 한 투자 활동을 본격화한다.

기존 SK텔레콤 자회사 중 SK하이닉스를 비롯한 신사업 영역 대부분이 SKT신설투자 산하로 들어간다. SK하이닉스, ADT캡스, 11번가, 티맵모빌리티, 원스토어, 콘텐츠웨이브, 드림어스컴퍼니, SK플래닛, FSK L&S, 인크로스, 나노엔텍, 스파크플러스, SK Telecom CST1, SK Telecom TMT Investment, ID Quantique, Techmaker 등 16개 회사가 편제된다. 신설회사는 보안, 커머스, 모빌리티 등에서 1등 사업자와 경쟁하고 기업공개(IPO)로 미래 성장동력을 마련하는 역할도 맡았다.

존속회사인 SK텔레콤은 5세대(5G) 1등 리더십을 앞세워 ‘AI·디지털인프라 컴퍼니’로 거듭나는 것을 목표로 하고 있다. 존속회사 산하에는 유무선통신 사업에 시너지를 낼 수 있는 SK브로드밴드, SK텔링크, 피에스앤마케팅, F&U신용정보, 서비스탑, 서비스에이스, SK오앤에스 등이 위치한다.

각 회사를 이끌어갈 최고경영자(CEO)는 조만간 발표된다. 업계에서는 인적분할 후 SK하이닉스 부회장을 겸임 중인 박정호 CEO가 신설회사를, 유영상 이동통신(MNO) 사업대표가 존속회사를 이끌 것으로 보고 있다.

이날 SK텔레콤 의사회는 액면분할도 의결했다. 이에 따라 현재 액면가 500원인 보통주 1주는 액면가 100원인 5주가 된다. SK텔레콤 발행 주식 총수는 현재 7206만143주에서 3억6030만715주로 늘어난다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr