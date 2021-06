SK에코플랜트, 동해시 열 공급형 연료전지 발전소 수주

연료전지에서 배출되는 열을 회수해 100도 이상 중온수 공급

블룸에너지와 협업해 동남아 등 해외 열병합발전 시장 진출도 모색

[아시아경제 임온유 기자] SK에코플랜트는 한국동서발전이 발주한 4.2MW 규모의 북평레포츠센터 연료전지 발전소 EPC(설계?조달?시공) 공사를 수주했다고 9일 밝혔다.

이번 프로젝트는 한국동서발전과 동해시가 지역 에너지복지 향상을 위해 추진했다. 동해시 구미동에 위치한 북평레포츠센터 부지 인근에 열공급형 연료전지 발전소를 구축하는 사업이다. 공사기간은 약 12개월이며 내년 6월 준공 예정이다.

발전소가 준공 후 정상 가동되면 연간 약 3만5000MWh의 전력과 약 4000Gcal의 열을 동시에 공급하게 된다. 생산된 전력은 약 7000여가구가 사용 가능한 양이며, 열은 약 300여가구가 사용 가능한 수준이다. 발전소에서 생산되는 열은 내년 개관 예정인 북평레포츠센터에 공급돼, 건물 및 수영장의 난방과 급수용으로 사용될 계획이다. SK에코플랜트는 발전소를 통해 지역 주민들의 복지 향상에 기여하고, 에너지 효율성을 극대화할 방침이다.

이번 발전소는 특히 최고 수준의 발전효율을 갖추고 대기오염물질 배출이 거의 없는 블룸에너지 사의 고체산화물 연료전지(SOFC)에 SK에코플랜트가 개발한 열 회수 모듈을 탑재했다는 점이 특징이다. 연료전지에서 배출되는 열을 회수해 100도 이상의 중온수를 공급할 수 있게 된 것이다. 기존에는 전력 생산만 가능했던 SOFC의 한계를 기술 개발을 통해 극복했다는 점에서 의미가 크다"는 평가다.

이번 사업에 투입되는 열 회수 모듈 설비는 SK에코플랜트의 풍부한 플랜트 사업 경험과 기술력을 바탕으로 국내 강소기업들과 협업을 통해 생산?설치될 예정이다.

SK에코플랜트 관계자는 “세계 최고 수준의 발전 효율을 자랑하는 SOFC가 기술적 진보를 통해 열 공급까지 가능하게 됐다”며 “앞으로 블룸에너지와 협력해 열공급형 SOFC 솔루션을 보다 더 고도화해, 기존 친환경 분산발전 외에도 동남아 등 해외 열병합발전 시장 진출을 함께 모색하겠다”고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr