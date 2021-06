LGU+, 자사주 1000억원 취득…중간배당 도입

[아시아경제 박소연 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,514,872 전일가 15,400 2021.06.08 15:30 장마감 관련기사 '갤럭시S20+' 몸값도 30만원대로… 공시지원금 최대 75만원[종합]"알뜰폰 고객도 찐팬으로, 3위 꼬리표 뗀다"…상생 카드 꺼내든 LGU+“알뜰폰시장 존재감 높인다” LGU+, 중소알뜰폰 상생 강화안 발표 close 가 자사주를 취득하고, 중간 배당을 도입해 주주가치 제고에 나선다. LG유플러스는 기업 가치 제고 및 주주환원정책 강화를 위해 1000억원 상당의 자사주 취득을 결정했다고 8일 공시했다. LG유플러스의 자사주 취득은 창사 이래 처음이다. LG유플러스는 이에 더해 올해부터 '중간배당'도 처음으로 도입하기로 했다. 주주들은 연 2회 중간배당과 기말배당을 받을 수 있게 된다.

