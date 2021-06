에이씨티 에이씨티 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,480 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,480 2021.06.07 15:30 장마감 관련기사 에이씨티, 네이처액트 흡수합병 결정[e 공시 눈에 띄네]코스닥-4일에이씨티, 김종서 대표이사 신규 선임 close 는 협진기계 주식 15만5600주 양수를 결정했다고 7일 공시했다. 양수금액은 385억원이며 양수 후 지분비율은 97.25%다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr