"휴가는 무슨…일해야죠" '백신 휴가' 마음 놓고 쓰시나요?

정부, '백신 휴가제' 권고

삼성·LG 등 대기업 속속 도입

중소기업엔 '그림의 떡'

[아시아경제 허미담 기자] "중소기업에서 백신 휴가는 꿈같은 얘기죠."

코로나19 백신 접종이 본격화됨에 따라 대기업과 중견기업 등을 중심으로 백신 휴가가 빠르게 도입되고 있다. 그러나 대기업에 비해 인력·자금 등의 여유가 부족한 중소기업과 영세 사업장 등은 여전히 백신 휴가 도입에 난색을 보이고 있다.

일각에서는 코로나19로 인한 기업 간 양극화가 더 심해지고 있다는 지적이 나오고 있다. 코로나19 사태 이후 재택근무와 같은 근무 유형 차이로 허탈감을 느낀 데 이어 '백신 휴가 양극화' 문제까지 생기자 중소기업 근무자들의 박탈감은 커질 수밖에 없다는 것이다.

앞서 정부는 지난달 1일 일반인에 대한 백신 접종을 확대하면서 '백신 휴가제' 도입을 권고했다. 백신 접종 후 이상 반응이 나타난 접종자는 의사 소견서 없이 접종 후 최대 이틀간 병가나 유급휴가를 사용할 수 있다.

문제는 모든 대상자가 백신 휴가를 자유롭게 쓸 수 있는 상황이 아니라는 점이다. 특히 백신 휴가는 강제력 없는 '권고사항'이기 때문에 민간 기업의 경우 결국 사업자의 재량에 따라 휴가 여부가 결정된다.

이렇다 보니 직종이나 기업 규모에 따라 백신 휴가 도입이 결정되는 양극화 현상이 나타나고 있다. 이미 삼성, LG, 롯데, 신세계 등 국내 대기업들이 백신 휴가를 도입했고, 정보기술(IT) 업계와 금융권, 제약사 등도 빠르게 백신 휴가 도입을 검토하고 있다.

다만 중소기업이나 영세사업장 등 일하는 인원 자체가 적은 곳은 백신 휴가 도입이 사실상 어려울뿐더러 도입을 하더라도 상사의 눈칫밥 등으로 인해 사용이 현실적으로 쉽지 않은 것으로 전해졌다.

광고대행사에 다니는 직장인 이모(26)씨는 "아직 회사에서 백신 휴가 관련 공지가 내려오지 않았다. 회사에서 하루 정도는 휴가를 준다는 소문도 있지만, 실제로 휴가가 도입될지 잘 모르겠다"라며 "또 휴가가 도입돼도 실제로 쉬는 동료들은 별로 없을 것 같다. 인력이 적은 만큼 내가 일하지 않으면 남이 배로 일을 해야 하기 때문에 눈치를 볼 수밖에 없기 때문"이라고 토로했다.

온라인에서도 코로나19로 인한 양극화를 호소하는 직장인을 적지 않게 볼 수 있다. 중소기업에 다닌다고 밝힌 한 누리꾼은 "회사에서 백신 휴가 공지가 없다. 결국 백신 맞고 이상 반응 생기면 약 먹고 출근하거나 개인 연차를 사용할 수밖에 없는 거다"라며 "백신 휴가도 빈익빈 부익부다. 우리 부서 사람들은 울며 겨자 먹기로 금요일 오후에 접종하러 가야겠다고 하더라"고 토로했다.

또 다른 누리꾼 역시 "백신 맞고 자신의 몸 상태를 점검할 시간이 꼭 필요하다. 지인 중에서도 백신을 맞은 사람이 있는데 근육통이 너무 심해서 결국 그다음 날 불가피하게 연차를 썼다고 하더라"며 "의무적으로 백신 휴가를 도입했으면 좋겠다"고 했다.

이와 관련해 대·중소기업 간 양극화가 더욱 심해졌다고 체감하는 이들이 늘어난 것으로 나타났다. 중소기업 중앙회가 지난 3월 중소 제조업체 500곳을 설문 조사한 결과 43.8%는 코로나19 사태 이전 대비 대기업과 중소기업 간 양극화 정도가 '악화됐다'고 답했다.

다만 정부는 백신 휴가를 의무화하지 않은 데 대해 현실적인 여건을 고려한 조치라는 입장을 밝힌 바 있다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 지난 3월 "정규직 근로자가 아닌 프리랜서나 가사노동에 종사하는 주부 등에 대해서는 휴가를 부여할 방법을 마련하기가 어렵다"며 "현 상황에서 의무 휴가를 적용하면 오히려 (직업·업종별) 형평성 논란을 야기할 위험도 있다"라고 지적했다.

일각에서는 백신 접종 후 불편함을 호소한 이들이 적지 않은 만큼 백신 휴가 도입을 위한 정부의 지원이 필요하다고 주장했다.

실제로 코로나 예방백신 접종자 10명 가운데 3명이 접종 후 불편감을 호소한 것으로 조사됐다. 질병관리청에 따르면 지난 2월26일 이후로 백신을 맞은 1만8000명 중 32%가 불편감을 호소했고, 이 중 2.7%는 의료기관을 찾았다. 또 무작위로 뽑은 요양병원 20곳의 접종자 5400명을 조사한 결과, 전체의 1.4%가 이상 반응으로 하루 정도 연차를 사용했다.

자신을 영세사업자라고 밝힌 한 누리꾼은 "직원들 백신 휴가를 지원해주고 싶어도 원체 일하는 인원 자체가 적다 보니 어렵다. 백신 휴가가 권고사항이긴 하지만 직원들에게 미안한 마음뿐"이라며 "정부에서 백신 휴가 등을 위해 직간접적으로 지원해준다면 형평성 문제를 조금이나마 해결할 수 있지 않을까 싶다"고 털어놨다.

한편 정부와 방역 당국 등은 접종률을 높이기 위한 방안을 고심하고 있다. 김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 지난 1일 오후 충북 오송 질병관리청에서 열린 브리핑에서 "상반기 접종 대상 시설이라든지 기관에 대해 접종 후에 일정 기간 휴가라든지 휴식을 권고하고 장려하는 노력을 기울이고 있다"라고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr