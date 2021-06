美 민간고용 1년만에 최대폭 증가‥NY증시 약세 출발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 하루 앞으로 다가온 미국 5월 고용지표에 '청신호'가 켜졌다. 5월 민간고용이 약 100만건이나 늘어났다는 분석이 나왔기 때문이다.

민간고용 정보 처리업체 ADP는 3일(현지시간) 5월 민간 분야 일자리 증가가 97만건에 달했다고 밝혔다. 이는 예상치 68만건을 크게 웃돌았다. 지난해 6월 435만명이 신규 고용된 이후 가장 높은 수치이기도 하다.

5월 민간 고용은 4월의 65만4000건에 비해서도 증가 폭이 두드러졌다. 4월 고용은 최초 74만2000건으로 보고된 후 하향 조정됐다.

ADP는 접객업 분야의 고용이 많이 늘어났다고 파악했다. 이 분야에서만 한 달 사이 44만개의 일자리가 늘어났다. 서비스업 전반으로는 85만건, 제조업체서 12만8000건의 고용이 이뤄졌다.

ADP의 발표는 하루 뒤로 예정된 미국 노동부의 5월 고용지표 발표의 풍향계로 평가된다. 4월 고용지표는 100만명의 신규 고용이 예상됐지만 26만명 증가에 그쳤었다.

CNBC 방송은 5월 고용지표가 4월과 크게 다를 수 있다고 전망했다. 다우존스는 비 농업 분야 5월 신규고용이 67만1000건에 이를 것으로 예상했다.

이날 미 노동부가 발표한 신규실업수당 청구 건수도 호조였다. 노동부는 지난주(5월 23∼29일) 신규 실업수당 청구 건수가 38만5000건으로 집계돼 코로나19 사태 이후 처음 40만명 이하로 하락했다.

이날 미 국채금리는 소폭의 상승세를 보이고 있다. 10년물 국채금리는 1.615로 전일 대비 0.024%포인트 상승했다.

뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 출발했다. 오전 9시35분 현재 다우존스30산업평균지수는 0.52%, S&P500지수는 0.58%, 나스닥 지수는 0.7% 하락 중이다.

