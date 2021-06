‘수성시장역 엘카운티’ 뜨거운 관심 속 조합원 모집중

사업부지 내 지주들의 적극지지로 빠른 사업 진행 기대

수성구 7억원대의 조합원 분담금으로 관심을 모은 지역주택조합 아파트 ‘수성시장역 엘카운티’가 지난 28일 주택홍보관을 오픈하고 본격적으로 조합원 모집에 들어갔다.

코로나19 확산방지를 위해 사전방문예약제로 진행된 ‘수성시장역 엘카운티’ 오픈 3일간 전 시간대의 방문예약이 마감되며 방문객들의 발걸음이 끊이지 않았고, 일부 조합원 가입 자격조건이 되지 않는 고객들은 아쉬워하며 발걸음을 돌리기도 했다.

‘수성시장역 엘카운티’는 조합 가입을 위한 상담과 계약이 빠르게 진행되고 있어 사업관계자들은 단기간에 조합원 모집을 완료할 것으로 조심스럽게 예상하고 있다.

지역주택조합 아파트는 청약통장 없이 조합원 가입을 통해 내집마련을 할 수 있다는 장점에 2020년 지역주택조합 관련 주택법 개정안 시행 이후 사업지 내 동의율 50% 이상을 확보한 사업만 모집신고를 득할수 있게 되면서 사업 안정성과 신뢰성이 강화되어 새로운 내집마련을 위한 대안으로 주목받고 있다.

여기에 ‘수성시장역 엘카운티’는 조합설립 인가후 1년 내 사업계획승인이 완료되지 않을 시 기 납부한 분담금을 전액 환불해주고, 입주시점까지 추가 분담금 5천만원 초과시 조합 탈퇴요청이 있을 경우 기납부한 분담금 전액을 환불해준다는 안심보장 확약서를 발행함으로써 호평이 이어지고 있다.

‘수성시장역 엘카운티’ 사업관계자는 “수성구 주요권역에 7억원대 조합원분담금과 안심보장확약제에 대한 입소문이 펴지면서 사업에 대한 관심도가 폭증하고 있다”며 “다른 지역주택조합 사업과 달리 사업부지 내 지주들도 적극적으로 지지하고 있고, 내년 착공 예정이라 사업의 속도가 일반분양 수준으로 빠르게 진행될 것”이라고 말했다.

‘수성시장역 엘카운티’는 대구 수성구 수성동2가 225-2번지 일원에 아파트 지하 2층~지상 20층, 총 4개동, 전용 84㎡A, B타입으로 구성된 지역주택조합 아파트다.

3호선 수성시장역 약 300m 거리의 역세권에 바로 옆 동성초등학교가 있는 초품아 단지로, 수성구 명문학군을 누릴 수 있는 수성구 요지다. 또한 수성시장, 대백프라자, 수성구 도심의 병원, 은행 등 다양한 생활인프라를 가까이 누릴 수 있다.

특히, 단지 앞이 4층 이하의 주거용 건물만 지을 수 있는 제1종 주거지역으로 고층건물이 많은 수성구 도심에 흔치 않은 탁 트인 전망으로 그 희소가치가 주목 받고 있다.

조합원 자격 조건으로는 조합설립인가 신청일 기준 투기과열지구는 조합설립인가 신청일로부터 1년 전의 날로부터 무주택자 또는 전용면적 85㎡ 이하 1채 소유한 세대주여야 하며, 대구광역시, 경상북도 지역에 6개월 이상 거주해온 사람만 조합원 가입 계약이 가능하다.

‘수성시장역 엘카운티’는 홈페이지를 통해 사전방문 신청을 받아 주택홍보관을 관람할 수 있으며 조합원 가입을 위한 상담과 계약이 성황리에 진행중에 있다. 주택홍보관은 대구 동구 동대구로 418, MH컨벤션 3층에 위치한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr