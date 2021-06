백신 접종 본격화에 맥 못추는 진단키트주

수요 감소 전망에 투심 악화

지난달 이후 평균 30% 하락

진단키트 시장, 2027년까지 연평균 4.5% 성장 전망

[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 백신 접종 속도가 가속화되면서 국내 진단키트 업종 주가가 맥을 못 추고 있다. 접종률이 높아질수록 진단키트에 대한 수요가 줄어들 것이란 우려가 투자자 심리에 부정적으로 작용한 영향이다.

3일 한국거래소에 따르면 주요 코로나19 진단키트 종목의 주가는 지난달 이후 최근까지 평균 30% 넘게 하락했다. 대장주 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,900 전일대비 400 등락률 +0.62% 거래량 842,299 전일가 64,500 2021.06.03 12:29 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close 은 올 5월 이후 전날까지 31.1% 하락했다. 같은 기간 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 50 등락률 +0.25% 거래량 145,885 전일가 20,000 2021.06.03 12:29 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제수젠텍, 코로나19 자가진단키트 유럽 전역 개인사용허가…"약국, 편의점, 온라인 몰 판매 가능"수젠텍, 자가 신속항원진단키트로 도약 시동 close (-38.9%), 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 300 등락률 -1.29% 거래량 232,248 전일가 23,250 2021.06.03 12:29 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제美 화이자 백신 들어온다! 대량생산 ‘ㅇㅇㅇ’ 주가 고공행진!큰손 外인들이 담은 “러시아 백신” 저평가 바닥주! 최대 수혜 close (-6.6%), 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 21,100 전일대비 200 등락률 +0.96% 거래량 838,096 전일가 20,900 2021.06.03 12:29 장중(20분지연) 관련기사 美FDA임상3상! 잠잠했던 바이오! 다시 일어난다! 초특급 대장株 입수!정부 프로젝트!! 국내 ‘중화항체’ 형성! 백신 대장株5월 백신위탁생산 기업 선정! 정부 발표 관련 대장株 공개! close (-44.9%), 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 12,950 전일대비 250 등락률 +1.97% 거래량 2,460,630 전일가 12,700 2021.06.03 12:29 장중(20분지연) 관련기사 휴마시스 1Q 영업익 119억원… 전년比 862% ↑정부 발표, mRNA 백신 회의! 최대 수혜 받을 기업은?큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다 close (-48.3%), 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 52,200 전일대비 400 등락률 -0.76% 거래량 27,788 전일가 52,600 2021.06.03 12:27 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[특징주]피씨엘, 의료기기 공급계약 소식에 5%대 강세‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (-20.1%) 등 다른 진단키트주들도 비슷한 흐름을 나타냈다.

최근 주가 하락세는 코로나19 백신 접종률 증가로 인한 신규 확진자 감소로 진단키트 종목들에 대한 투자 심리가 급격히 위축됐기 때문으로 풀이된다. 백신 접종률이 올라갈수록 향후 진단키트 수요가 줄어들 것이라는 전망이 투심을 악화시키고 있는 것이다.

현재 누적 확진자가 3330만명에 이르는 미국의 경우 18세 이상 성인 52%가량이 코로나19 백신을 완전 접종한 상태다. 백신 접종률 증가로 미국의 신규 확진자 역시 대유행 초기인 작년 3월 이후 처음으로 2만명 아래로 내려왔다. 하루 확진자가 30만명 가량 쏟아지며 정점을 찍은 1월 초와 비교하면 상황이 극반전했다. 국내 백신 접종도 속도를 내고 있다. 질병관리청에 따르면 국내 코로나19 백신 1차 접종자는 총 636만명(1일 기준)으로 12%대 접종률을 보이고 있다. 정부는 9월까지 전 국민의 70% 수준인 3600만명에 대한 1차 접종을 마친다는 목표를 세웠다.

하지만 시장의 우려와 달리 전문가들이 바라보는 향후 진단키트 시장은 크게 어둡지 않다. 시장조사 보고서 전문 글로벌리서치는 지난해 세계 체외진단시장 규모는 834억달러(약 93조원)로 올해부터 2027년까지 연평균 4.5%씩 성장할 것으로 내다봤다. 코로나19 백신·치료제 유무와 관계없이 진단키트 수요는 확대 될 수 밖에 없으며, 특히 주요 선진국을 제외한 저개발국가에 대한 수요는 이제부터 본격화할 것이란 분석이다.

이지수 KTB투자증권 연구원은 "코로나19를 계기로 글로벌 의료시장이 치료 중심에서 예방·진단 중심으로 이동하고 있다"며 "코로나19 안정화 후에도 진단 수요는 이어질 전망으로, 일상 복귀를 위해 진단은 필수가 되고 있고, 특히 변이바이러스 확산으로 확진자 수 감소에도 진단 건수는 여전히 늘고 있다"고 말했다.

