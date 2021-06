[아시아경제 김대현 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 64,300 전일대비 1,600 등락률 +2.55% 거래량 11,120 전일가 62,700 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 '무엇이든 물어보CEO'…신영證, 임직원 소통행사 개최"무더위에 수혜를 받는 종목은?"…신영證, 로보애널리스트 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 이 2일 보통주와 우선주 1주당 각각 4000원, 4050원의 현금배당을 실시하기로 결정했다고 공시했다. 시가배당율은 각각 6.88%, 6.98%이고, 배당금총액은 333억3392만원이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr