10대 건설사 브랜드 아파트 지방에서 인기… ‘e편한세상 석림 더노블’ 눈길

- 올 상반기 10대 건설사 전국에서 평균 27대 1의 경쟁률로 흥행

- 희소성 앞세운 지방에서 10대 건설사 경쟁률은 27대 1로, 기타 건설사 대비 5.7배 높아

올 상반기 분양 시장을 분석한 결과, 시공능력평가 상위 10위권 내 건설사들이 공급한 ‘브랜드 아파트’가 수도권 보다 지방에서 더 높은 인기를 보인 것으로 나타났다.

부동산 정보업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 상반기(1~5월, 5월 27일 기준) 전국에서 10대 건설사가 공급한 단지는 34곳, 1만3119가구(일반공급 기준)로 집계됐다. 이들 단지에 몰린 1순위 청약자는 36만5777명으로 평균 27.88대 1의 경쟁률을 기록했다.

반면 그 외 건설사가 전국에서 공급한 단지는 139곳 4만8234가구 였으며, 이들 단지에 접수된 1순위 통장은 79만134개로 16.38대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 10대 건설사의 청약 경쟁률 대비 41% 가량 낮은 수치다.

10대 건설사의 브랜드 파워는 수도권 보다 지방에서 더 거셌던 것으로 분석됐다. 실제 올 상반기 지방에서 공급한 10대 건설사 브랜드 아파트는 1순위 평균 27.86대 1의 경쟁률을 기록했다. 그외 건설사가 지방에서 공급한 아파트의 1순위 평균 경쟁률은 4.87대 1로 나타나, 10대 건설사 경쟁률이 무려 5.7배 가량 높은 것으로 집계됐다.

같은 기간 수도권에서는 10대 건설사 공급 단지(일반공급 5,942가구)에 16만5821명이 접수해 평균 27.91대 1의 경쟁률을 나타냈다. 그 외 건설사 공급 단지(일반공급 17,376가구)는 총 55만7819명이 몰리며 32.1대 1의 경쟁률을 보였는데, 이는 10대 건설사의 평균 경쟁률 대비 15% 가량 높은 수치다.

이와 관련해 업계 전문가는 “지방에서 대형건설사 인기 브랜드 아파트는 희소성이 높아 수요자들의 관심이 더욱 집중된 것”으로 분석했다. 특히 “수도권에서는 신도시 및 택지지구를 중심으로 중견 건설사 공급이 활발해지면서 대형건설사가 약진을 보인 것으로 보인다”라고 전했다.

DL이앤씨(디엘이앤씨)는 지난달 28일 충청남도 서산시 석림동 181-9번지 일원에 짓는 ‘e편한세상 석림 더노블’의 견본주택을 열고 본격 분양에 나섰다.

단지는 지하 3층~지상 20층, 8개 동, 전용면적 84~114㎡, 523가구로 지어진다. 비규제 지역인 서산시에 들어서며, 세대주 및 주택 수와 관계없이 청약할 수 있다. 단지 내에는 지역 내에서 유일하게 사우나가 완비된 피트니스센터와 스크린골프, 독서실, 스터디룸, 그린카페 등 다양한 커뮤니티 시설들이 들어설 예정이다.

‘e편한세상 석림 더 노블’은 서산 지역 내 다양한 인프라를 풍부하게 누릴 수 있다.

먼저 단지 앞으로 뻗어 있는 서해로를 이용하면 서산 외곽으로 이동이 편리하며 서해안고속도로 서산IC까지 빠른 접근이 가능하다. 여기에 서산 시청을 중심으로 서산을 관통하는 중앙로도 위치하고 있어 서산 내·외곽을 비롯해 해미IC를 통한 광역 교통 이용도 쉽다.

교육환경도 좋다. 단지 바로 옆쪽에는 서산중앙고와 유치원이 있으며, 도보 거리에 서동초와 석림중, 서산여중·고가 위치한다. 향후 서산중앙도서관(2024년)이 조성될 예정으로 교육여건은 더욱 좋아질 전망이다.

이외에도 단지 인근 석림사거리를 중심으로 서산우체국, 롯데시네마, 충남서산의료원, 서산먹거리골 등 생활편의 시설이 조성돼 있다. 또 동문근린공원, 석림천, 석림근린공원(예정) 등 쾌적한 자연환경도 장점이다.

DL이앤씨가 공급하는 ‘e편한세상 석림 더노블’은 28일(금) 주택전시관 개관을 시작으로 6월 7일(월) 특별 공급, 8일(화) 1순위, 9일(수) 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 15일(화)에 이뤄지며, 정당 계약은 28일(월)부터 7월 1일(목)까지 4일간 진행된다.

‘e편한세상 석림 더노블’의 주택전시관은 충청남도 서산시 예천동 1257-2번지에 위치한다. 주택전시관 방문 예약과 사이버 주택전시관 관람은 ‘e편한세상 석림 더노블’ 홈페이지를 통해 할 수 있다.

입주는 2024년 1월 예정이다.

