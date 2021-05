[특징주]시너지이노, 미생물 배양 배지 납품 이력 …삼성바이오 ‘mRNA 백신’ 원료도 생산

[아시아경제 유현석 기자] 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,390 전일대비 325 등락률 +8.00% 거래량 24,718,041 전일가 4,065 2021.06.01 09:59 장중(20분지연) 관련기사 전 세계적 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진!제2의 HMM, 찾았습니다.드디어 찾았습니다! 초대형 바이오 대장株! 글로벌 제약사 연이은 계약 체결! close 주가가 강세다. 삼성바이오로직스가 mRNA(전령RNA) 백신 원료 생산을 위한 설비를 추가해 원료부터 완제품 포장까지 mRNA 백신의 생산 전 과정을 국내에서 수행할 능력을 갖춘다는 소식이 영향을 준 것으로 보인다. 삼성바이오로직스와 모더나의 기술 이전 협상이 원료 생산으로까지 확대되는 것 아니냐는 관측이 나온다. 국내 미생물 배양용 배지 1위이며 삼성바이오로직스, 셀트리온, 서울아산병원, 삼성서울병원 등에 납품하고 있는 시너지이노베이션이 주목받은 것으로 풀이된다.

시너지이노베이션은 1일 오전 9시40분 기준 전거래일 대비 10.21%(415원) 오른 4480원에 거래됐다.

앞서 모더나와 메신저 리보핵산(mRNA) 코로나19 백신 위탁생산 계약이 유력한 것으로 알려졌을 때 급등한 사례가 있다. 당시 삼성바이오로직스에 미생물 배양 배지를 납품했다는 소식이 영향을 준 것으로 풀이됐다.

전날 삼성바이오로직스는 “mRNA 백신 원료 의약품 생산 설비를 인천 송도 기존 설비에 추가해 내년 상반기 안으로 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준에 대한 준비를 완료하겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr