TSMC-삼성전자, 최근 1년 새 시총 격차 12배 벌어져

글로벌 반도체 시장에서 경쟁하는 대만 TSMC와 삼성전자의 시가총액 격차가 최근 1년 사이 12배 가까이 벌어진 것으로 파악됐다.

30일 시장조사업체 IC인사이츠 집계를 기준으로 글로벌 매출 10대 반도체 기업의 시가총액을 분석한 결과에 따르면 TSMC의 시총(27일 종가, 미국 달러 환산 기준)은 5432억9300만달러(약 605조7717억원)로 1년 전(2767억8100만달러)에 비해 96.3%나 급등한 것으로 나타났다. 같은 기간 삼성전자는 시총 475조1900억원(약 4254억2000만달러)으로 2위 자리를 지켰다. 1년 전보다 59.5% 상승했다. TSMC와의 시총 격차는 지난해 100억9100만달러에서 현재 1178억7300만달러로 벌어졌다. 2년 전까지만 해도 삼성전자의 시총이 TSMC를 107억달러 이상 앞섰으나 상황이 바뀌었다.

TSMC는 지난해 하반기부터 시작된 차량용 등 시스템 반도체 공급부족 사태 이후 몸값이 뛰고 있다. 올해 1분기 TSMC의 매출은 129억달러(약 14조4000억원)로 삼성전자(19조원)보다 낮았으나 영업이익은 53억6000만달러(약 6조원)로 삼성전자(3조3700억원)보다 2배 가까이 높았다. 지난해 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 점유율도 TSMC가 54%, 삼성전자가 17%로 전년보다 격차가 벌어졌다. 최근에는 미국 애리조나에 6개의 첨단 파운드리 공장을 짓기로 하는 등 시장 지배력 강화에 나섰다.

삼성전자도 코로나19에 따른 반도체 수요 증가와 배당 정책 확대, 반도체 슈퍼사이클(장기호황) 등에 대한 기대감으로 연초 주가가 9만원을 넘으며 10만원대를 돌파할 것으로 기대를 모았다. 그러나 이재용 부회장의 구속과 미국 텍사스주 오스틴의 파운드리 공장이 한파로 가동을 중단하는 등의 악재가 겹치면서 최근 주가가 8만원선에서 오르락내리락하고 있다.

시총 3위는 미국의 팹리스 기업 엔비디아로 3855억7천900만달러를 기록했다. 그래픽 반도체 전문 회사에서 최근 중앙처리장치(CPU) 등으로 영역을 확장하고 있는 엔비디아는 미국 반도체 시총 1위 기업으로 1년 새 주가가 81.8%나 급등하며 삼성전자를 뒤쫓고 있다. 지난해 엔비디아에 밀려 전체 시총 4위로 내려간 미국 인텔은 최근 1년 새 글로벌 매출 10대 반도체 기업 가운데 유일하게 시총이 감소했다.

미국의 광대역 통신망 반도체 기업 브로드컴은 시총 1909억5500만달러로 1년 새 65.2% 상승해 5위를 기록했고, 이어 텍사스 인스트루먼트(1746억6600만달러), 퀄컴(1507억4600만달러), 마이크론 테크롤로지(941억2000만달러)가 시총 6~8위에 각각 자리했다.

SK하이닉스는 1년 전 시총 530억5200만달러에서 현재 817억9400만달러로 54.2% 증가해 매출 10대 기업 가운데 9위를 기록했다. 대만의 통신 반도체 제조 기업인 미디어텍은 532억6800만달러로 10대 기업중 시총이 가장 낮았으나 1년 전보다 100.3%나 뛰어 상위 10개 기업중 시총 상승률은 1위를 차지했다.

