4월 디지털 뉴딜 우수사례…전자계약·화상회의·배달앱

과기정통부, 비대면 산업 육성 관련 3건 선정

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 4월 디지털 뉴딜 우수사례로 모두싸인, 플링크, 허니비즈 등 비대면 산업 육성 관련 3건이 선정됐다고 30일 밝혔다.

이달의 디지털 뉴딜 우수사례 제도는 디지털 뉴딜 정책 성과를 확산하기 위해 작년부터 시행됐다. 디지털 뉴딜 참여 기업 중 성과가 우수하고 국민 체감도와 파급효과가 높다고 평가된 곳을 선정, 발표한다.

이달의 우수사례는 IT 기술을 통해 중소기업의 비대면 업무환경 조성에 기여한 사례 2건과 소상공인을 대상으로 온라인 비즈니스를 지원한 사례 1건이다.

모두싸인은 중소벤처기업부의 ‘K-비대면 서비스 바우처 사업’을 통해 비대면 전자계약 솔루션을 국내 중소·벤처기업에 공급하고 있다. 지난 3월 기준 10만개 이상 기업·기관과 54만명이 이용했다. 기존 대면 계약 때보다 비용을 줄이고 업무 효율성을 높였다는 평가다.

플링크도 중기부의 K-비대면 서비스 바우처 사업에 참여해 10개 수요기업들에 화상회의 솔루션을 지원했다. 플링크의 솔루션을 통해 56만곳의 온라인 회의실과 강의실이 구현됐다. 비대면 근무·교육 환경을 조성하는데 일조했다는 평가다.

허니비즈는 중기부의 소상공인 온·오프라인연계(O2O) 지원사업에 참여해 지역 소상공인에게 낮은 수수료로 배달앱 서비스를 공급한다. 지자체와 협업해 지역상품권 기반 공공 배달앱 사업을 수행, 7만여곳의 가맹점을 확보하는 등 지역경제 활성화에도 기여하고 있다.

과기정통부는 “앞으로도 디지털 뉴딜 분야 우수 사례를 계속 발굴해 홍보할 것”이라며 “디지털 뉴딜 정책으로 우수 성과가 많이 나올 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

