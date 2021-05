인탑스, CMF 전문 라이브러리 히다랩 투어 진행

[아시아경제 유현석 기자] 인탑스 인탑스 049070 | 코스닥 증권정보 현재가 29,450 전일대비 900 등락률 -2.97% 거래량 49,881 전일가 30,350 2021.05.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 인탑스, 초록우산어린이재단·KBS라디오센터…"사회공헌 협약 체결"인탑스, 신공법 적용 리얼카본 소재 스포일러…"현대차 채택·양산"인탑스 '인탑스평산 장학재단' 2020년 하반기 장학사업 시행 close 는 CMF 전문 라이브러리인 히다랩의 오프라인 투어를 진행했다고 27일 밝혔다.

CMF란, 디자이너들이 제품을 만들 때 고려하는 중요한 3가지 요소로 색채(Color), 소재(Material), 마감(Finish)을 뜻하는 기술 용어다.

인탑스는 지난해 10월 CMF 전문 라이브러리인 히다랩(Hidalab) 사이트 오픈 및 CMF 전시관 구축을 통해 제품 디자이너들에게 다양한 소재 및 관련 공정기술의 트렌드를 제안하고, 나아가 실제 양산 제품에 적용할 수 있는 서비스 제공을 시작한 바 있다. 인탑스는 오랜 제조역량을 기반으로 다양한 소재 및 공정기술의 선택부터 시제품 제작, 양산 솔루션까지 All-in-one 서비스를 제공할 수 있는 특화된 장점을 가지고 있다.

오프라인 투어는 기존의 기업 고객군을 벗어나, 산업디자인 전공 대학생을 비롯한 일반인 잠재 고객군에게도 히다랩을 소개한다는 취지로 진행됐다.

'차별화된 디자인을 위한 히다가 제안하는 특별한 여정'이라는 주제로 뷰티, 자동차, 전자기기 등을 비롯한 다양한 제품에 적용되는 CMF 기술에 대해 실제로 보고 듣고 만져볼 수 있는 현장감 있는 행사로 기획 및 진행됐다.

또 인탑스 R&D팀과의 커뮤니케이션을 통한 '실무진이 전하는 CMF 개발 스토리'도 진행해 투어 참여자들이 제조 현장의 CMF 개발 과정 및 실제 제품 적용에 대한 이해도를 높일 수 있도록 했다.

1981년 창업한 인탑스는 플라스틱 사출 성형 제품을 기반으로 성장했다. 주요 고객사인 삼성전자의 유무선 전화기부터 시작해 현재의 스마트폰에 이르기까지 케이스 부문 주요 협력사로서 업력을 쌓아가고 있다. 또 최근 수년간의 연구 개발 및 양산 경험을 바탕으로 플라스틱 소재 뿐만 아니라, 메탈, 카본, 리얼 소재를 비롯한 다양한 물성의 제품을 양산할 수 있는 제조 시설과 경험치를 구축했다.

