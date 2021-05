'10년 방치' 용산철도병원 부지에 박물관·공동주택 들어선다

[아시아경제 김혜민 기자] 옛 용산철도병원 부지에 공동주택 685가구와 역사박물관이 들어선다.

서울시는 26일 제9차 도시·건축공동위원회를 열고 용산구 한강로3가 65-154번지 일대 용산철도병원 부지에 대한 세부개발계획 결정안을 수정가결했다고 27일 밝혔다.

대상지는 등록문화재 제428호로 지정된 용산철도병원이 위치한 부지다. 1984년부터 중앙대학교 용산병원으로 운영되다 2011년 폐업 이후에는 현재까지 빈 건물로 방치돼 있었다. 한강초등학교와 용산공업고등학교 인접지로, 주변에서는 아세아아파트 재건축 등 개발 사업이 활발히 이뤄지고 있다.

시는 토지소유자인 한국철도공사와 지난해 1월부터 사전협상을 진행한 결과 해당 부지에 공동주택과 역사박물관 등이 들어서는 개발계획을 수립했다.

우선 등록문화재인 용산철도병원은 용산역사박물관으로 운영한다. 이를 위해 종합의료시설을 폐지하고 문화시설을 신설하는 것으로 지구단위계획을 변경했다. 저층부에는 박물관이, 최상층에는 시민들에게 공유되는 전망공간과 개방형 커뮤니티 시설이 설치될 계획이다.

이번 결정으로 지하 6층~지상 34층, 연면적 9만4000㎡ 규모의 공동주택 685가구, 근린생활시설 등이 복합된 건축물도 들어설 예정이다.

사업으로 발생하는 공공기여 약 665억원은 박물관 활용을 위한 용산철도병원 리모델링과 수장고 설치에 474억원을 활용하기로 했다. 그 외 어린이집 신축이전과 풋살장 도입에 111억원, 도로신설에 80억원이 투입된다.

서울시 관계자는 "오랜 기간 방치돼있던 옛 문화유산인 용산철도병원이 박물관으로 조성돼 역사·문화공간으로 새롭게 활용되고 공공보행통로 주변에 배치한 연도형 상가와 쉼터 등으로 인해 저층부가 활성화될 것으로 예상된다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr