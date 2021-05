"불확실한 미래, 스테퍼로 예측하라"…무협 온라인 CEO조찬회

이광형 카이스트 총장, 디지털 전환 시대에 미래를 읽는 방법 조언

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회(KITA)는 26일 '제151회 KITA 최고경영자(CEO) 조찬회'를 온라인으로 열고 디지털 전환 시대에 우리 기업들이 미래를 예측하기 위한 방안을 제시했다.

이날 '미래를 읽는 방법'을 알려주기 위해 연사로 나선 이광형 카이스트(KAIST) 총장은 "불확실한 미래를 보다 명료하게 예측하기 위해서는 미래에 영향을 미치는 7가지 핵심 동인, '스테퍼(STEPPER)'에 집중해야 한다"고 말했다.

스테퍼는 사회(Society), 기술(Technology), 환경(Environment), 인구(Population), 정치(Politics), 경제(Economy), 자원(Resource) 등을 뜻하는 7가지 단어의 머리글자를 딴 것이다. 이 총장은 미래를 예측하고자 할 때는 전체를 한꺼번에 살펴보기보다 이 7가지 기준에 따라 구체화하는 것이 보다 명확한 예측에 도움이 된다고 강조했다.

가령 기술 측면에서는 미래의 기술발전 흐름과 우리 기업의 관련 기술 도입방안을 예측해 보고 자원을 기준으로는 우리 기업의 자원 활용 가능성, 미래의 가용자원 등을 예측해보는 식이다.

이 총장은 "기준별로 미래를 구체화하면 더욱 확실한 목표 설정과 전략적 실행에 도움이 될 것"이라며 "7가지 요소 중에서도 미래를 변화시키는 가장 중요한 2가지 원리는 '인간'과 '기술'로, 시장과 기업 구성원에 대한 이해와 기술변화에 대한 예측이 기업의 장기생존을 위한 핵심요소"라고 강조했다.

무역협회는 매월 1회 무역업계 최고경영자들을 대상으로 KITA 최고경영자 조찬회를 개최해 경제·경영·인문 등 각 분야에 대한 인사이트를 제시하고 있다. 조찬회 연간 회원 가입과 프로그램 문의는 무역협회 대표번호로 전화하면 된다.

