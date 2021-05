이재명, 공약 이행 가장 잘했다…81.37%로 '1위'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 2019년 이후 3년 연속 공약을 가장 잘 이행하고 있는 자치단체장으로 선정됐다. 이 지사는 특히 공약 이행 완료도가 81.37%로 15개 광역시ㆍ도 단체장 중 1위를 기록했다.

25일 한국매니페스토실천본부가 발표한 민선 7기 전국 시ㆍ도지사 공약이행 및 정보공개 평가결과에 따르면 이 지사는 최우수 등급인 SA등급을 받았다.

이 지사는 앞서 2019년 공약실천계획서 평가와 2020년 공약이행 평가에서도 최우수(SA)등급을 획득했다. 이로써 이 지사는 매니페스토 평가에서 3년 연속 최고등급을 받았다.

한국매니페스토평가단은 지난 2월부터 전국 15개 시ㆍ도 단체장(서울ㆍ부산시 제외)을 대상으로 2020년 12월 31일 기준 ▲공약 이행완료 ▲20년 공약목표달성도 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약일치도 분야 등 5개 분야에 대해 평가하고 평가결과를 SA부터 D등급까지 5개 등급으로 분류했다.

이 지사는 이번 평가에서 공약 이행완료, 주민소통 분야에서 최우수 등급인 SA를 받아 종합평가에서도 SA등급을 획득했다. 이 지사와 함께 SA등급을 받은 광역 지자체장은 대구, 인천, 광주, 충남, 경남 단체장 등 6곳이다.

이 지사는 민선 7기 전체 공약계획 대비 공약 이행 완료도 역시 81.37%로 15개 광역시ㆍ도 단체장 중 이행도 1위를 기록했다. 전국 평균(61.96%)보다 19.41%포인트 높다.

또 코로나19 이후 주민과의 비대면 소통을 위한 온라인 투표, 온라인 설문조사, 온라인 제안 실시 등의 전자 민주주의 기능을 적극 도입해 운영해 주민소통분야에서도 좋은 평가를 받았다.

이 지사는 "정치가 신뢰를 회복하려면 주권자와의 약속이 지켜져야 한다. 공약은 주권자인 도민들과의 공적인 약속이고 이를 이행하는 것은 기본적인 신뢰의 문제이자 선출직 공직자로서 책임과 의무를 다하는 것"이라며 "남은 임기 동안에도 도지사로 취임했던 처음과 같은 마음으로 공약이 성공적으로 이행될 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 약속했다.

한편 경기도는 '새로운 경기 공정한 세상'을 비전으로 ▲도민이 주인인 경기도 ▲삶의 기본을 보장하는 경기도 ▲혁신경제가 넘치는 경기도 ▲깨끗한 환경, 편리한 교통, 살고 싶은 경기도 ▲안전하고 즐거운 경기도 등 5대 분야 365개 공약을 발표했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr