"국민의 재도전을 응원합니다" 행안부·중기부, '실패박람회' 본격 추진

25일 선포식 및 다시人 발대식 공동 개최…50인 '다시人' 참석

재도전 정책과제 발굴, 공모전 등 민관협력으로 재도전 문화 확산

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19로 어려움을 겪고 있는 국민의 회복과 재도전을 응원하고 지원하기 위한 '2021 실패박람회'가 본격 추진된다.

25일 행정안전부와 중소벤처기업부는 실패하더라도 다시 도전할 수 있도록 재도전을 활성화하기 위해 '2021 실패박람회 선포식 및 국민서포터즈 ‘다시人’ 발대식'을 공동으로 개최했다고 밝혔다. 이날 진행된 선포식 및 발대식은 세종시청자미디어센터에서 대면·비대면 병행방식으로 진행됐다.

이 자리에는 전해철 행안부 장관과 권칠승 중기부 장관, 김제남 청와대 시민사회수석, 권선필 실패박람회 민간기획단장, 50인의 ‘다시人’ 이 참석했다. ‘다시人’은 위기와 실패를 경험한 사람들이 다시 일어나 원래 있던 자리 안(in)으로 들어올 수 있도록 돕는 사람(人)을 의미한다.

행안부는 중기부, 교육부, 여가부와 협력하여 재도전 상담과 정책정보 제공을 위해 전문가 10명을 선정하는 한편 자체 공모를 통해 창업, 취업, 재무, 심리, 기업운영 등에 전문상담인 10명과 기자단, 제작단, 응원단으로 활동할 스토리발굴확산 분야 전문인력 40명 등 ‘다시人’을 50명 선발했다. 이들은 실패박람회 홍보대사로서 국민이 포기하지 않고, 재도전할 수 있도록 온라인 상담과 다양한 재도전 이야기들을 실시간으로 전할 예정이다.

2018년부터 시작한 실패박람회는 지난해 지자체, 공공·민간기관과 협력을 강화하고 연중 운영방식으로 전환해 온라인과 오프라인 프로그램을 통해 150만명이 넘는 국민이 참여했다. 숙의토론을 통해 시민들과 함께 지혜를 모아 실패사례 속에서 재도전 관련 정책의제를 75건 발굴했고 이중 35건이 중앙부처와 지자체의 정책에 반영되는 등 적극행정을 실천함은 물론 실패의 긍정적 가치를 사회전반으로 확산하는데 큰 성과를 이루어 내기도 했다.

올해 실패박람회는 지자체와 중앙부처 등과의 연계를 강화하고 온라인 채널을 확대해 국민 누구나 참여할 수 있도록 운영한다. 부산, 대구, 제주 등 3개 지자체와 청년, 여성, 취·창업, 소상공인 등 14개 민간·공공기관, 그리고 중기부, 교육부, 여가부 등과 협력하여 다양한 분야의 실패경험을 사회적 자산화 하고, 재도전 상담 등 국민의 회복과 재도전을 지원할 예정이다.

특히 소상공인, 중소기업의 재도전 활성화를 위해 행안부와 중기부 간 협력도 강화한다. 재도전 정책과제 발굴을 강화해 17개 참여기관에서 진행되는 정책화 숙의토론은 물론 올해부터는 온라인을 통한 의견 수렴, 의제 제안 등 국민 참여를 확대한다. 또한 7월부터 11월까지 재도전 사례공모전과 국내·외 사례 공유와 확산을 위한 ‘국제 컨퍼런스’를 개최하고 재도전 기업들의 투자와 판로확보를 위한 지원사업도 연계한다.

권칠승 중소벤처기업부 장관은 “오늘의 실패는 내일의 성공을 만드는 가장 값진 자산”이라며 “이를 발판 삼아 다시 일어설 수 있도록 중소벤처기업부가 재도약을 위해 함께 하겠다”고 말했다. 전해철 행정안전부 장관은 “실패를 경험한 분들이 좌절하거나 포기하지 않고, 다시 일어날 수 있는 힘을 얻기 위해선 실패를 용인하고, 포용하는 사회가 되어야 한다”며 “국민의 재도전을 응원하고 격려하며 재도전 문화를 확산하는데 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr