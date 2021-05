전남 중부권아동보호전문기관?영광군, 아동학대 전담의료기관 지정 다자간 협약 진행

전남 중부권아동보호전문기관, 영광기독신하병원과 지역사회 내 학대피해아동 위한 업무 협약 진행



학대피해아동의 신체 정신적 성장을 위한 의료서비스 지원하기로





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 중부권아동보호전문기관(관장 유기용)은 영광군청(군수 김준성), 영광경찰서(서장 임욱성), 영광기독신하병원(이사장 김경옥)과 지역사회 학대피해아동 의료지원을 위한 업무 협약식을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 협약식에는 유기용 전남 중부권아동보호전문기관장, 김경옥 거명의료재단 이사장, 김점기 영광군청 노인가정과 과장, 김정호 영광경찰서 여성청소년과장이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약식으로 양 기관은 아동학대 의심 정황 발견 시 즉시 신고, 응급 학대피해아동에 대한 신속한 의료서비스 제공 , 신체·정신적 검사 및 치료, 학대피해사실에 소견서 및 진단서를 제공하기로 했다.

유기용 전남 중부권아동보호전문기관장은 “아동학대가 발생하면 의료상의 지원이 필요한 경우가 많다”며 “이번 업무 협약을 통해 각 기관의 영역에서 학대피해아동을 위한 보호 체계를 구축하길 기대한다”고 말했다.

김경옥 거명의료재단 이사장은 “이번 업무 협약을 통해 지역사회 내 학대피해아동에게 신속하게 의료서비스를 지원할 수 있어 감사하다”며 “학대피해아동의 신체 정신적 건강을 위해 의료적인 부분에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 전남 중부권아동보호전문기관은 아동학대 현장 조사지원을 통한 위기 개입과 치료 서비스 등 학대피해아동 보호 및 가족을 대상으로 다양한 프로그램과 아동학대 예방을 위한 교육 및 홍보활동을 수행하고 있다.

