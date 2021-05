"콩나물 없는 콩나물국, 김치 한 조각" 軍 이어 중학교 부실급식 논란

시교육청 "신속히 현장 조사, 재발방지책 마련"

[아시아경제 김초영 기자] 최근 격리병사 등 국방부의 부실 급식이 도마 위에 오른 가운데 울산의 한 중학교에서도 심각한 수준의 급식이 제공됐다는 폭로가 나왔다.

서휘웅 울산시의원은 24일 노옥희 교육감을 상대로 한 서면 질문에서 "최근 코로나19로 학교에서 도시락 급식을 받은 울산 모 중학교의 반찬 내용물이 매우 부실했다"며 "시교육청이 대책을 마련해야 한다"고 목소리를 높였다.

서 의원은 "문제 학교의 도시락 상태를 보면 정말 한창 자라나는 학생들이 먹는 것이라고 믿기 힘든 상태였다"며 "콩나물국은 말이 국이지 콩나물이 거의 없어 멀겋다 못해 국그릇 바닥이 보일 정도"라고 지적했다.

그는 "반찬도 김치 한 조각에 단무지 몇 조각, 돈가스는 저렴해 보이는 냉동제품을 해동만 거쳐 그대로 공급해 마른 상태이며, 스파게티면 또한 수분이 없이 말라 차갑게 식었다"며 "교육청은 신속히 현장 조사에 나서서 아이들의 도시락 급식을 조속히 개선해 달라"고 촉구했다.

서 의원은 도시락 급식 부실 원인으로 학교와 업체 간의 계약 문제를 언급했다. 그는 "애초 도시락 공급 계약 단가가 너무 낮았고, 공급 수량을 학교 측에서 일방적으로 줄이면서 부실 급식이 이뤄진 것"이라고 분석했다.

서 의원은 "부실 급식을 막기 위해서는 무엇보다도 학교 계약관계 등 문제점들을 신속히 파악해 근본적인 제도 개선에 나서야 한다"며 "학교를 관리하는 교육청이 대책을 마련해 답변해 달라"고 주문했다.

이에 대해 울산시교육청은 "학교 급식은 직영급식을 원칙으로 하고 있으나 부득이하게 도시락으로 급식을 할 경우에는 당일조리 당일급식을 원칙으로 '학교급식 영양관리기준'의 영양기준을 준수하도록 하고 있다"고 해명했다.

이어 "이 학교에 대해서는 신속한 현장조사를 통해 계약과 납품 전 과정을 면밀히 조사해 재발방지책을 마련하고 모든 학교에 부실 급식이 이뤄지지 않도록 안내하겠다"고 강조했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr