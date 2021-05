[세종=아시아경제 권해영 기자] 문재인 대통령은 18일 해양수산부 차관에 엄기두 해수부 기획조정실장을 내정했다.

엄기두 신임 차관은 서울 장충고, 고려대 행정학과를 졸업하고 행시 36회 출신으로 공직에 입문했다. 해수부 기획재정담당관, 해양산업정책관, 해운물류국장, 수산정책실장, 기획조정실장 등 해양·수산·기획 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

해수부 관계자는 "엄기두 신임 차관은 치밀한 업무추진력과 부드러운 리더십을 보유하고 해양·수산·기획 등 핵심보직을 역임했다"며 "오랜 해양수산 분야 경력과 전문성을 바탕으로 해운산업 재건 5개년 계획, 어촌뉴딜300 사업 등 현안을 주도적으로 추진했다"고 평가했다.

