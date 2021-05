호반그룹, 중기부와 '2021 로컬 스타트업 챌린지' 후원

[아시아경제 김혜민 기자] 호반그룹은 '2021 로컬 스타트업 챌린지'를 위해 10억여원을 후원한다고 18일 밝혔다.

로컬 스타트업 챌린지는 지역 유망 스타트업을 발굴, 육성하고 창업문화를 확산하기 위해 기획된 프로그램이다. 이번 공모전은 전국 민영방송사가 주최하고 호반그룹과 중기부, 플랜에이치벤처스가 후원한다. 한국방송통신전파진흥원, NS홈쇼핑, 한국초기투자기관협회가 제작을 지원한다.

공모전은 전 과정을 9부작 특집 프로그램으로 제작해 KBC 광주방송을 비롯한 전국 민영방송을 통해 방영할 예정이다. 호반그룹은 총괄비용과 상금 등 10억여원을 후원한다. 결선 심사장소로 서울 서초구 소재 호반파크 대강당도 제공한다. 호반건설 액셀러레이터 법인인 '플랜에이치벤처스'는 한국초기투자기관협외, 전국 창업지원기관들과 함께 심사와 멘토링을 맡을 예정이다.

공모대상은 중기부의 로컬 크리에이터 지원 사업 7대 분야에 해당하는 ▲지역 가치 ▲로컬 푸드 ▲지역기반 제조 ▲지역특화 관광 ▲거점 브랜드 ▲디지털 문화체험 ▲자연 친화 활동 관련 스타트업과 지역 자원 특성을 접목한 4차 산업 스타트업이다. 서류접수는 다음달 11일까지 공모전 사이트에서 가능하다.

김세준 호반그룹 동반성장실장은 "지역균형발전과 동반성장이라는 이번 행사의 취지에 공감해 후원을 결정했다"며 "단순한 사업화 자금 지원을 넘어서 유망 스타트업이 성장하는데 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 방안도 강구해 나아가겠다"고 말했다.

