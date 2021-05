코오롱, 1분기 영업익 666억원…전년比 25.7% 감소

[아시아경제 김혜원 기자] ㈜ 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 31,450 전일대비 1,350 등락률 -4.12% 거래량 83,920 전일가 32,800 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 전경련, 하반기 미국에 ESG 투자사절단 파견대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정코오롱만의 소통의 장, '코오롱페스티벌'개최 close 은 연결 재무제표 기준 올해 1분기 영업이익이 666억원으로 전년 동기(896억원) 대비 25.7% 감소했다고 17일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 1조2551억원으로 지난해 같은 기간보다 21.7% 늘었으며 당기순이익은 451억원으로 전년 대비 30.6% 감소했다.

1분기 실적은 지난해 같은 기간 일회성으로 반영했던 코오롱인더스트리의 SKC코오롱PI 지분 매각 이익을 제외하면 실제로는 모든 부문에서 성장했다고 회사는 설명했다.

지난해의 일회성 이익을 제외하면 1분기 영업이익은 90.5%, 매출은 28.5%, 당기순이익은 333.7% 늘었다.

1분기 매출은 종속 회사인 코오롱글로벌의 건설 부문이 주택·건축 사업을 확대하고 BMW 신차 판매가 증가한 영향이 컸다.

영업이익과 당기순이익은 코오롱글로벌의 대형 프로젝트가 순항하고 지분법 적용 자회사인 코오롱인더스트리의 산업 자재와 필름·전자재료 사업 실적 개선세가 반영됐다는 분석이다.

코오롱 측은 "코오롱글로벌의 안정적인 성장과 풍력발전 등 신재생 사업 확장, 코오롱인더스트리의 고부가 제품과 수소연료전지 등 신사업을 발판으로 실적 증가 기조를 이어가겠다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr