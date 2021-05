농어촌상생기금운영위원회 신임 위원장에 곽수근 서울대 명예교수

제2기 위원회 출범, 기금 운영 활성화 기대 높여

[아시아경제 김희윤 기자] 농어촌상생기금운영위원회 신임 위원장에 곽수근 서울대 명예교수가 선임됐다.

농어촌상생기금운영위원회는 지난 14일 서울 JW메리어트호텔에서 열린 제20차 위원회에서 곽 명예교수를 제2대 위원장으로 추대하는 안건을 의결했다고 16일 밝혔다.

곽 신임 위원장은 지난 2010년 동반성장위원회 출범 당시부터 초대 위원으로 참여했다. 동반성장, 상생협력에 대한 신념이 뚜렷한 인물이라는 평가를 받는다.

아울러 현재 국제회계기준재단 이사회 이사, 금융위원회 금융정보분석원 자금세탁방지정책자문위원회 위원장 등을 맡고 있어 농어촌상생기금 조성과 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대된다고 위원회 측은 설명했다.

곽 위원장은 "동반위에서 기업 간 상생과 성장을 모색하던 경험을 살려 기업과 농어촌, 도시민과 농어민이 함께 성장할 수 있는 일을 찾아보겠다"고 말했다.

한편, 16인으로 구성된 위원회는 곽 위원장과 함께 원영희 한국소비자단체협의회장, 김세종 이노비즈정책연구원장 등이 새롭게 합류한다. 기존 위원들은 연임으로 활동을 계속 이어간다고 위원회 측은 덧붙였다.

