쌍용건설 컨소시엄, 가락쌍용1차 리모델링 수주

역대 최대규모 단지…공사비만 8000억

수직증축으로 309가구 증가

쌍용건설 외 포스코건설·대우건설·현대엔지어링 참여

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설 컨소시엄(쌍용건설·포스코건설·현대엔지니어링·대우건설)이 국내 역대 최대 규모의 아파트 리모델링 공사를 따냈다.

쌍용건설은 전날 개최된 서울 송파구 가락동 가락쌍용1차 아파트 리모델링 시공사 선정 총회에서 컨소시엄이 시공사로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다. 전자투표 방식을 통해 투표에 참여한 조합원 1330명(전체 1631명) 중 96.7%(1286명)이 찬성표를 던졌다.

1997년 준공한 이 아파트는 지하 3층~지상 24층, 14개동, 2064가구 규모의 대단지다. 이 때문에 공사비만 8000억원에 달하는 리모델링 최대어로 꼽혔다. 국내 리모델링 역사상 최대규모, 최대금액이다.

컨소시엄은 쌍용건설이 주간사로 쌍용건설 26%, 포스코건설 26%, 현대엔지니어링 25%, 대우건설 23%의 지분으로 구성됐다.

가락쌍용1차는 앞으로 3개층 수직증축 리모델링을 통해 지하 5층~지상 27층, 14개동으로 변모하며 가구수는 2373가구로 늘어날 예정이다. 리모델링으로 증가한 309가구는 모두 일반 분양된다. 주차대수도 2022대에서 3590대로 늘어난다. 최상층에는 입주민을 위한 스카이커뮤니티 3곳과 스카이루프탑가든 1곳이 조성될 예정이다.

기존 가구별 전용면적은 59㎡ 1032가구가 74㎡로, 84㎡ 1032가구가 104㎡로 확대된다.

한편 쌍용건설은 2000년 7월 업계 최초로 리모델링 전담팀을 출범한 이래 4개 단지를 준공하며 기술력을 키웠다. 누적 수주실적은 15개 단지, 총 1만3000가구로 이번 수주를 포함해 누적 수주액은 약 2조5000억원에 이른다.

손진섭 쌍용건설 상무는 "국내 리모델링 최대 규모의 공사를 수주해 리모델링 1위 기업의 위상을 더 확고히 했다"며 "향후 리모델링 시장 확대에 맞춰 타사와의 전략적 제휴를 통해 시장 지배력을 높여나갈 계획"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr