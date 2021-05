이재명 "제게도 검정고시 시절 존경했던 선생님이 계셨습니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 15일 '스승의 날'을 맞아 검정고시 시절 자신을 살뜰이 챙겨주며 격려해 준 은사에 대해 감사의 마음을 전했다.

이 지사는 이날 페이스북을 통해 "스승의 날을 맞아 이 땅의 모든 선생님들께 감사와 존경의 말씀을 전한다"며 "코로나 방역으로 인한 어려운 교육 환경속에서도 한 명의 아이도 포기하지 않는 선생님들의 헌신이 있었기에 K방역도 여기까지 올 수 있었다"고 높이 평가했다.

이어 "돌아보면 제게도 은사님이 계셨다"며 "검정고시 공부하던 시절, 무료로 단과반에 다니게 해 주신 성남 성일학원 김창구 선생님. 돈이 없어 더 못 다닌다고 하자 흔쾌히 제 동생까지 무료로 다니게 해 주셨던 분"이라며 과거를 회상했다.

이 지사는 특히 "당시 선생님이 (제게)주신 것은 무료 학원비 만이 아니었다"며 "가장 생경했던 것은 기름밥 먹던 가난한 소년이 사회에서 받아본 적 없던 따뜻한 눈빛이었다"고 감사함을 전했다.

나아가 "'재명아 너는 가능성이 있어'라는 무심히 던진 (선생님의)말씀 한마디에 저는 뭐라도 된 양 마음이 화사해졌던 기억이 난다"며 "가장 큰 가르침은 아주 사소해 보이는 애정이 타인의 마음을 얼마나 환하게 할 수 있는지 일깨워주셨다"고 덧붙였다.

이 지사는 끝으로 "이따금 (하늘 나라로 떠나신)선생님을 떠올리다가 이내 마지막에는 '나도 누군가에게 그런 사람이 되어야겠다'고 다짐하게 된다"며 "정신없이 바뀌는 세상이지만 변하지 않는 가치들이 있는데,그 따뜻함을 주고받는 스승의 날이 되었으면 한다"고 전했다.

