내장산 백양 계곡 수생태계 복원 사업 완료…자연 경관 회복

계곡부에 있는 경관 저해 인공구조물 3개소 철거, 계곡 수생태계 건강성 확보





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소는 지난 4월부터 추진한 백양 계곡 인공구조물(교량) 철거사업을 마무리했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 계곡부의 인공구조물 철거를 통해 수생태계 건강성 및 자연경관 회복을 위한 사업이다.

오래전 계곡부를 통행하기 위해 설치된 인공구조물은 주변 경관을 해치고 수생태계를 단절시키는 등 국립공원 자연 자원관리에 악영향을 미쳤다.

이번 사업을 통한 생태계 원형회복으로 서식지 보호·관리 효과를 높였다.

이 지역은 비법정탐방로로 멸종위기종 2급 진노랑상사화 등이 서식해 특별 보호구역으로 지정된 곳이다.

김병수 내장산국립공원백암사무소 자원보전과장은 “앞으로 생태계에 악영향을 줄 수 있는 인공구조물을 철거 및 복원사업을 통하여 국립공원 생태계 건강성과 다양성 증진을 위해 노력하겠다”며 “내장산국립공원은 자연생태계가 본연의 기능을 할 수 있도록 생태계 보전에 최선을 다하겠다”고 말했다.

