[광장] 투자 0순위, GTX가 부동산 시장에 미치는 영향

임채우 KB국민은행 부동산수석전문위원

정부가 2.4대책을 통해 전국에 83만 가구 공급계획을 발표했지만 집값은 여전히 상승을 지속하고 있다. 특히 GTX가 개통 예정인 서울 외곽지역과 경기도 지역의 상승률이 무섭다.

KB 리브부동산에 따르면 이달 3일 기준 전국 아파트 가격 상승률은 6.77%, 서울 5.49%, 경기도 10.91%, 세종시 5.71%다. 경기도 지역의 상승률이 높은 편인데 그 중에서도 GTX가 개통하는 고양시 덕양구(19.7%), 일산동구(18.14%)와 의정부시(14.86%), 양주시(11.67%), 남양주시(12.56%), 안산시(12.79%), 의왕시(13.42%) 등의 상승률은 평균 이상이다.

작년 12월 창릉 3기 신도시 내에 GTX 창릉역 개통이 확정된 고양시 덕양구의 경우 전국 최고를 기록했다. 창릉역 인근에 도보권으로 이동 가능한 원흥의 한 단지는 발표 후 전용 84㎡가 단숨에 2억원이 오른 11억원에 거래됐다. GTX A 노선이 2023년 말 개통 목표인 고양시는 킨텍스역, 대곡역, 창릉역 3개역이 정차하면서 주택 가격이 급등하고 있다. GTX A 노선의 가장 남단인 동탄역 인근의 전용 84㎡ 아파트는 서울과 비슷한 14여억원에 거래되기도 했다.

의정부시와 양주시는 경기도 최북단에 위치해 그동안 인지도가 낮았으나, 의정부역과 양주 덕정역이 GTX C노선 정차역으로 확정되면서 부동산 가격이 수직 상승 중이다. 정차역인 창동역, 광운대역과 청량리역, 한강 이남의 금정역 등 인근의 부동산도 직접적인 수혜를 받고 있다. C노선 추가 정차역으로 거론되는 상록수역 인근 지역도 가격 상승이 가파르다. GTX B 노선의 가장 동쪽에 위치하는 마석역과 평내호평역 일대, 서울과의 접근성이 떨어졌던 송도 지역의 아파트도 재평가를 받을 것으로 기대된다.

GTX 노선 중에서 수도권 외곽에 위치하면서 부동산 가격이 저렴한 곳일수록 수혜가 예상된다. A노선에서는 그동안 판교와 분당에 밀렸던 일산신도시가 재조명을 받고 있다. B노선에서는 평내호평과 별내 택지개발지구, 송도신도시, 인천시청역과 부평역, 부천종합운동장역 인근 지역의 수혜가 예상된다. 부천종합운동장은 GTX D노선과 환승도 기대된다. C노선에서는 양주 덕정역 인근의 구축아파트와 회천신도시, 의정부역과 금정역, 수원역 인근 지역이 수혜가 가장 클 것으로 보인다. D노선에서는 김포한강신도시, 검단신도시와 부천지역의 강남접근성이 획기적으로 좋아진다.

서울 외곽 지역의 GTX 정착역도 파급력이 커 보인다. 창동역 인근의 상계주공과 창동주공아파트 단지들과 연신내역 인근의 주택, 광운대역과 청량리역, 신도림역 인근의 부동산에 대한 가치가 높아질 전망이다. GTX 환승역이 예상되는 청량리(B,C노선)과 서울역(A,B노선), 삼성역(A,C,D노선)은 서울의 중심 거점 지역으로 자리매김할 것으로 보인다. 가장 큰 수혜자 중 하나는 3기 신도시가 될 전망이다. 창릉역 개통이 확정된 고양시 창릉신도시와 GTX B노선과 9호선이 연결되는 왕숙신도시가 대표적이다.

주의할 점도 있다. GTX 노선이 개통하기까진 문화재 발굴, 설계변경, 지자체와 주민들 협조 등 많은 난관이 예상된다. 또 실제 개통 시기는 목표보다 2~3년 늦춰질 수 있어 장기적으로 투자전략을 세워야 한다.