식물·필터로 미세먼지·매연 60% 줄이는 버스정류장

한국건설기술연구원, DDP 앞 설치 후 모니터링 결과 공개

[아시아경제 김봉수 기자] 안에 들어가 있으면 미세먼지와 매연을 피할 수 있는 버스정류장이 개발됐다.

한국건설기술연구원은 미세먼지와 매연으로부터 시민을 보호하기 위해 미세먼지 정화 기능이 있는 ‘식물을 활용한 미세먼지 제로 버스정류장’을 개발했다고 12일 밝혔다.

기존 버스정류장은 시민들이 차량을 기다리며 매연을 바로 흡입할 수 밖에 없는 구조였다. 시민들은 미세먼지와 노후화된 버스에서 분출되는 매연 등에 지속적으로 노출돼 고통을 받는가 하면 직간접적인 호흡기 질환의 원인이 되기도 한다.

건설연 문수영 박사 연구팀은 버스정류장으로 유입되는 오염물질을 줄이고, 유입된 미세먼지와 매연 등을 정화할 수 있는 공기정화 시스템을 버스정류장에 적용했다. 건설연이 개발한 미세먼지 제로 버스정류장은 식물과 필터를 이용해 공기를 정화, 실외 개방형 공간에서도 최대 50%까지 미세먼지를 저감할 수 있다.

미세먼지와 초미세먼지는 눈으로는 잘 보이지 않을 만큼 매우 작지만 피부와 호흡기를 통해 체내에 침투하여 각종 질환을 일으키는 원인 중 하나로 꼽히고 있다. 한국환경정책평가원에서 발표한 2018년 국민환경의식조사결과에 따르면 국민 10명 중 3명은 미세먼지 때문에 다양한 질환을 앓은 적이 있다는 조사 결과도 있다. 매년 12월에서 2월 사이에는 고농도 미세먼지가 집중적으로 발생하는 계절적 시기이다. 더군다나 도로의 미세먼지는 계절과는 상관없이 일상적으로 발생하고 있다. 싱가포르 연구진에 따르면 버스정류장과 같이 대중교통이 정체되는 구간의 공기오염은 일반 도시공기보다 약 3.5배 높은 것으로 나타날 만큼 미세먼지나 대기오염이 심각한 장소이다.

건설연은 동대문 디자인 플라자(DDP) 앞 시티투어 버스정류장에 이 시스템을 설치해 시범 운영한 결과 정류장내 실내 공기에 포함된 미세먼지의 양이 실외보다 60% 줄어들었다는 사실을 확인했다. 지난달 미세먼지 저감 기능을 실증적으로 모니터링 한 결과 미세먼지(PM10)의 경우 평균 43%, 초미세먼지(PM2.5)는 평균 45% 줄어들었다.

이같은 ‘미세먼지 제로 버스정류장’은 2018년에 한양대역 앞 버스정류장에 최초로 설치됐고, 지난해 12월 DDP 앞 시티투어버스정류장에 설치돼 주말 위주로 운영하고 있다. 향후에는 추가로 2021년부터 부산지역에 공급되는 ‘베리어프리 스마트 승차대’ 구축 시 일부 적용될 예정이다.

문수영 박사는 “상용화된 미세먼지 제로 버스정류장을 모듈화 시스템으로 보완하고 다양한 재난 상황에도 유연히 대처할 수 있도록 운영시스템을 보강할 예정”이라며 “전국단위로 구축되고 유지될 수 있도록 경제성으로 소요되는 비용을 최대한 절감하는 버스정류장을 제공하겠다”고 말했다.

