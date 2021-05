서울신라호텔, 야외 수영장 영화관 '문라이트 시네마' 오픈

따뜻한 감성 영화 '주디'와 '업사이드' 상영 예정

[아시아경제 김유리 기자] 서울신라호텔은 오는 15일부터 야외 수영장 '어번 아일랜드'에서 야외 영화관 '문라이트 시네마'를 오픈한다고 12일 밝혔다.

서울신라호텔이 매년 5월에 선보이고 있는 '문라이트 시네마'는 야외 온수풀에서의 수영과 영화 관람을 동시에 즐길 수 있는 프로그램이다. 호텔 측은 "코로나19로 오랫동안 영화관 데이트를 즐기지 못한 연인들이 많은 만큼 올해 '어번 아일랜드'의 야외 시네마의 인기가 더욱 높을 것으로 예상된다"고 말했다.

오는 15일부터 매일 오후 8시~10시 어덜트 풀에서 수영을 즐기면서 대형 스크린을 통해 상영되는 따뜻한 감성의 영화를 즐길 수 있다. 올해 '문라이트 시네마'로는 영화 '주디'와 '업사이드'가 격일로 상영된다. 지난해 개봉한 영화 '주디'는 '오즈의 마법사'의 주인공이자 20세기 최고의 여배우로 불린 '주디 갈랜드'의 일생을 담은 이야기다. 불안하고 비극적인 상황 속에서도 자신만의 방법으로 꿋꿋하게 삶을 살아가는 모습을 보여주는 감동 실화 영화다. 영화 중간중간 '주디 갈랜드'의 상황에 걸맞은 노래들을 넣어 보는 재미와 함께 듣는 재미도 선사한다.

영화 '업사이드'는 전신마비인 뉴욕의 억만장자 필립과 전과 경력이 있는 24시간 돌보미 델, 다른 인생의 두 남자가 함께하며 펼쳐지는 이야기를 담았다. 케빈 하트, 브라이언 크랜스톤, 니콜 키드먼 등 유명 배우들이 대거 출연해 감동적인 스토리를 풀어냈다.

서울신라호텔의 '문라이트 시네마'는 '어번 아일랜드' 올데이 입장 혜택을 가진 투숙객 누구나 즐길 수 있다. '문라이트 패키지'는 '문라이트 시네마'에 특화돼 출시했다. '어번 아일랜드'를 오후 6시부터 10시까지 이용할 수 있어 가성비를 높이고, 생맥주가 포함돼 '문라이트 시네마'를 보다 알차게 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

이 패키지는 ▲디럭스, 비즈니스 디럭스, 그랜드 코너 디럭스 객실 중 선택해 예약 가능하며 ▲'어번 아일랜드' 문라이트(오후 6시~10시) 입장 혜택(2인) ▲베네딕티너 생맥주(2잔) ▲체련장, 실내 수영장 입장 혜택(2인)이 포함됐다. 오는 6월30일까지 이용 가능하다.

