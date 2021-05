거래소, 중국 상하이증권거래소와 MOU 체결

상장지수펀드부터 채권시장까지 연계사업 발굴 및 추진 예정

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 중국 상하이증권거래소(SSE)와 업무협약(MOU)을 맺었다.

11일 거래소는 한·중 자본시장 협력사업의 일환으로 SSE와 상호협력에 관한 MOU를 체결했다고 밝혔다. 이번 행사는 코로나19를 감안해 각 거래소에서 화상회의로 진행됐다.

거래소 측은 상장지수펀드(ETF)부터 채권시장까지 자본시장 간 연계사업을 전방위적으로 발굴 및 추진할 계획이라고 설명했다. 또한 양 거래소는 한·중 금융 감독당국과의 협력 하에 ETF 교차 상장, 공동지수개발 등 우선추진과제에 대해선 올해 내로 구체적 성과를 가시적으로 내놓기 위해 노력할 예정이다.

손병두 거래소 이사장은 “ETF 교차 상장 등 주요 과제들은 그 동안 관심 높았던 양국 시장에 대한 투자자의 접근성을 크게 개선할 것”이라며 “이번 MOU를 통해 오랜 한·중 협력관계의 실질적 결실을 맺게 됐다”고 밝혔다.

차이잰춘 SSE 총경리는 “내년 수교 30주년을 맞이하는 한·중 관계와 같이 양 거래소의 협력관계도 한층 강화돼 가까운 시일 내 의미 있는 성과를 거둘 수 있길 바란다”고 말했다.

