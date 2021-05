파우더룸X갤럭시X라네즈 콜라보 패키지 11일 네이버 쇼핑라이브서 공개

국내 최대 뷰티 플랫폼 ‘파우더룸’이 전개하는 ‘투게더 프로젝트(Together Project)’를 통해 갤럭시와 라네즈의 보랏빛 만남이 성사됐다. 이번 만남으로 탄생한 ‘갤럭시 버즈 프로 with 라네즈 네오 쿠션’ 컬래버레이션 패키지는 오늘(11일) 저녁 8시 네이버 쇼핑라이브서 전격 공개된다.

쇼핑라이브를 통해 공개되는 ‘갤럭시 버즈 프로 with 라네즈 네오 쿠션’ 컬래버레이션 패키지는 ‘갤럭시 버즈 프로’가 처음으로 선보인 ‘팬텀 바이올렛’ 색상을 ‘라네즈 네오 쿠션’은 물론 패키지 전체에 적용한 것이 특징이다. 이미 라운드 스퀘어의 유사한 디자인으로 입소문 난 두 제품을 완벽하게 동일한 컨셉으로 완성시켜 신선한 재미를 더했다.

‘갤럭시 버즈 프로’는 압도적 성능의 인텔리전트 ANC(액티브 노이즈 캔슬링), 2-Way 스피커를 통한 프리미엄 사운드 등 뛰어난 제품력으로 지난 1월 29일 출시 이후 50만 대 이상 판매되며 인기를 이어가고 있는 무선 이어폰이다. ‘라네즈 네오 쿠션’은 얇지만 강력하게 밀착되어 메이크업이 오랜 시간 지속되는 고밀착 쿠션 제품으로, 2020년 첫 출시 후 6개월 만에 약 130억 원의 매출을 달성하는 기록을 세우며 라네즈의 새로운 베스트셀러로 빠르게 자리매김했다.

스페셜 패키지의 정상가는 26만 4800원이며, 패키지 출시를 기념해 특별가 19만 9000원으로 한정 수량 판매한다.

이번 전자 기기와 뷰티 제품의 이색적인 콜라보는 파우더룸이 주선했다. 제품 경쟁력이 뛰어난 ‘갤럭시 버즈 프로’가 2030 세대를 타깃으로 다양한 소통을 이어갈 수 있도록 MZ 세대의 감성과 소비 형태를 반영하는 뷰티 플랫폼 파우더룸이 함께 나선 것이다.

파우더룸의 ‘투게더 프로젝트’ 일환으로 진행된 이번 콜라보를 위해 파우더룸의 뷰티 전문 에디터와 마케터는 수십 여개의 뷰티 제품을 리뷰하기도 했다. 이후 ‘갤럭시 버즈 프로’의 특성과 가장 잘 맞고 시너지를 낼 수 있는 ‘라네즈 네오 쿠션’을 연결, 갤럭시와 라네즈가 협력해 소장 가치가 높은 한정판 패키지를 출시하고 지난 3일 파우더룸에서 최초 공개했다.

‘갤럭시 버즈 프로 with 라네즈 네오 쿠션’ 컬래버레이션 패키지는 감각적인 디자인과 혁신적인 기술로 화제를 모은 두 제품을 합리적인 가격으로 모두 만나볼 수 있을 뿐만 아니라 실용성과 개성을 두루 갖춰 ‘가심비’를 중요시 여기는 MZ 세대의 취향을 제대로 자극할 것으로 기대된다.

‘갤럭시 버즈 프로 with 라네즈 네오 쿠션’ 스페셜 패키지 쇼핑라이브에 대한 자세한 사항은 파우더룸 앱 및 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 12일(수) 오후 12시부터 파우더룸 스토어 및 삼성닷컴, AP몰에서 한정 수량으로 한정 기간 정식 판매한다.

한편, ‘투게더 프로젝트’는 파우더룸의 뷰티 고관여자, 전문 에디터와 브랜드가 함께 제품의 가치를 완성해 나가는 ‘코크리에이션(Co-Creation)’이다. 파우더룸은 ‘투게더 프로젝트’를 통해 이용자들의 목소리를 담아 뷰티 제품을 개발, 출시 및 파우더룸 스토어를 통한 판매까지 연계하는 것은 물론 주 이용자인 여성 소비자들의 니즈를 충족할 수 있는 다양한 컬래버레이션을 주도하여 소비자와 브랜드를 잇는 연결 창구로서 역할을 확장해 나갈 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr