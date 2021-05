한화에어로, 1분기 매출 1조2124억원…전년동기比 18% 증가

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 40,400 전일대비 100 등락률 -0.25% 거래량 809,802 전일가 40,500 2021.05.11 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [포토]한화에어로, 폐플라스틱 재료로 업사이클링 인형 제작해 기증한화정밀기계, 중국 최대 전자부품 전시회서 첨단 솔루션 선봬[종목속으로]신사업 기대감 커지는 한화시스템…우주·UAM 이끄는 김동관 close 가 1분기 매출이 전년대비 18% 늘어난 1조2124억원, 영업이익은 1959.4% 증가한 659억원을 기록했다고 11일 공시했다. 당기순이익은 올해 1분기 1001억원으로 흑자전환했다.

에 따르면 방산 분야는 전년동기대비 견고한 실적을 유지했고 한화디펜스는 국내 방산 매출이 전년대비 상승했다. 한화시스템은 방산부문의 양산 매출 증가로 영업이익이 증가하고 ICT 부문의 꾸준한 영업이익 기여로 시장 기대치를 넘어서는 실적을 거뒀다. 다만 항공분야에서는 지난해 1분기 코로나19 이전과 비교했을 때 글로벌 항공수요가 줄면서 민수 엔진 부품 매출이 감소해 영업이익이 소폭 감소했다.

민수 분야에서 한화테크윈은 CCTV 사업의 미국 B2B 시장 선전으로 매출과 영업이익 모두 크게 증가했고, 파워시스템은 매출 증가로 적자 폭을 최소화 하는 등 민수 부분은 2015년 이후 매출과 이익 모두 최고의 실적을 달성했다고 한화에어로스페이스는 밝혔다. 특히 한화정밀기계는 지난해 하반기부터 중국 소형가전, LED 등에서 칩마운터 판매 호조가 이어지며 전년대비 매출 133.5% 증가, 영업이익률 17.1%를 기록해 출범 이래 1분기 사상 최대 이익을 거뒀다.

한화에어로스페이스 관계자는 "상반기는 민수 사업에서 테크윈과 정밀기계를 중심으로 수익성 증대를, 하반기는 방산 분야를 중심으로 매출과 이익 성장이 예상되는 등 올해는 방산과 민수 모두 매출과 이익측면에서 괄목할 만한 성장이 기대되는 한 해"라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr