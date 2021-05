[여행ㆍ레저 소식]몸만 떠나요! 한진 간편여행 서비스 외

[아시아경제 조용준 여행전문 기자] ◇한화호텔앤드리조트 제이드가든 수목원(사진)이 개장 10주년과 가정의 달을 맞아 다양한 프로모션을 준비했다. 31일까지 방문한 모든 고객은 특별 사진 전시회 무료 관람이 가능하고, 매주 토요일 오전 11시부터 오후 15시 사이에 방문한 고객은 디지털 캘리 이벤트에도 참여할 수 있다. 제이드가든에서 촬영한 사진을 이메일로 보내주면 캘리그라피 작가들이 원하는 문구를 무료로 그려준다. 화려한 장미와 목련, 튤립이 만발한 꽃물결원을 비롯한 이탈리안 웨딩가든, 만병초원에서는 QR 코드를 찾아 퀴즈를 푸는 이벤트도 준비했다.

◇곤지암리조트가 가정의 달을 맞아 31일까지 '키즈 힐링 프로그램'을 연다. 어린이를 대상으로 하는 원데이 체험 클래스로 각 분야 전문 강사가 마술, 음악, 독서 등 다채로운 어린이 체험 프로그램을 운영한다. 매주 금,토요일에 진행되며 가족 단위로 사전예약제로 안전하게 진행된다. 또 해당 기간 곤지암리조트를 방문하는 투숙객에게는 추첨을 통해 웰컴 기프트로 곤지암 미니 디퓨저를 준다.

이 밖에 국내 최초 360도 회전 트랙을 갖춘 '곤지암 루지 360'과 스키장 정상에 조성된 작은 동물원인 '스카이 휴게소', 북유럽 스타일의 친환경 나무로 조성된 '키즈 놀이터' 등 아이들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 어트랙션이 새롭게 오픈해 즐거움을 더 한다.

◇한진택배는 짐 없이 간편하게 여행할 수 있는 '한진 간편여행 서비스'를 선보였다. 여행지에서 필요한 상품으로 구성된 렌탈상품을 호텔에서 수령하고 호텔에 다시 반납하는 서비스다. 렌탈상품은 의류 2벌(상ㆍ하의 각 2개 또는 원피스 2벌), 다이슨 에어랩, 우양산, 셀카봉 삼각대, 스킨케어 키트다. 의류는 여행 컨셉에 맞게 의류 대여 업체인 클로젯셰어에서 직접 입고 싶은 의상을 고를 수 있다.또 반려동물과 동반여행을 위해 배변봉투 케이스, 밥그릇, 배변패드 등 필수품 서비스와 골프백 배송서비스인 도어투도어 방식도 운영한다.

◇서울시와 서울관광재단은 일상을 잠시 벗어나 지친 몸과 마음을 달래 줄 수 있는 '함께 걷기 좋은 서울도보해설관광 코스 3곳'을 선정했다. 5월은 소중한 사람과 안전하고 따뜻하게 봄나들이를 즐길 수 있길 바라는 마음으로 '창덕궁 코스(2시간 소요)', '세종대로 한글 가온길 코스(약2시간)', '서촌의 오래된 골목 산책 코스(약2시간)'다. '아는 만큼 보인다'는 말처럼 서울을 속속들이 꿰고 있는 문화관광해설사의 이야기를 들으며 걷는다면 익숙해서 지나쳤던 장소의 숨은 매력을 발견할 수 있을 것이다. 서울 공식관광정보 웹사이트 (https://korean.visitseoul.net/walking-tour)에서 예약을 통해 무료로 참여할 수 있다.

