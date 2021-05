IHQ, 김창열 부문장 자진사임

[아시아경제 박형수 기자] 김창열 사이더스HQ 엔터 부문장이 자진 사임했다.

IHQ IHQ 003560 | 코스피 증권정보 현재가 2,675 전일대비 10 등락률 +0.38% 거래량 6,407,772 전일가 2,665 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 IHQ '롤여신' BJ 유소나와 전속 계약KH미디어, iHQ 인수 마무리…새로운 성장엔진 시동“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 11일 김창열 부문장이 일신상의 사유로 자진사임 했다고 밝혔다.

IHQ IHQ 003560 | 코스피 증권정보 현재가 2,675 전일대비 10 등락률 +0.38% 거래량 6,407,772 전일가 2,665 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 IHQ '롤여신' BJ 유소나와 전속 계약KH미디어, iHQ 인수 마무리…새로운 성장엔진 시동"주식카톡방 완전무료 선언" 파격결정 close 는 이날 오후 기업설명회를 개최하고, IHQ의 로드맵과 신사업 전략을 발표한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr