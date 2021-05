쾌속교통망 갖춘 주거단지 ‘월배역 그랜드원’ 조합원 모집

사통팔달 교통망을 갖춘 주거지는 주택시장에서 꾸준히 높은 인기를 누리고 있다. 타 지역으로의 접근성이 좋아 직주근접 수요가 꾸준하고, 우수한 교통환경을 바탕으로 발달한 풍부한 생활인프라도 누릴 수 있기 때문이다.

분양 시장에서도 우수한 교통망을 갖춘 단지는 선호도가 높게 나타난다. 이달 대전 유성구 용산지구 1·3블록에 공급된 '호반써밋 유성 그랜드파크'는 호남고속도로지선과 당진영덕고속도로를 동시에 이용할 수 있는 북대전IC가 가깝다는 입지적 장점이 부각되며 투기과열지구임에도 불구하고 1순위 청약에서 1블록은 평균 20대 1, 3블록은 평균 11대 1의 경쟁률을 기록했다.

부동산 전문가는 “주택 수요는 물론 집값 상승에 있어 가장 중요한 열쇠는 언제나 ‘교통’이 쥐고 있다”라며 “역세권 입지에 개발 요소까지 더하고 있다면, 아파트의 인기는 지속적으로 올라갈 것”이라고 전했다.

‘월배역 그랜드원’은 대구 지하철 1호선 월배역이 바로 앞에 위치한 초역세권 단지다. 이와 함께 월배로와 앞산순환로 등을 통해 대구 각 지역으로 쉽게 이동할 수 있고 남대구IC나 유천IC를 이용하면 중부내륙고속지선으로 손쉽게 진입할 수도 있어 사통팔달 교통망을 갖췄다는 평가다.

또한 서대구고속철도역 역세권 개발사업, 대구산업선 건설사업, 대구권 광역철도 조성사업 등 낙후됐던 서남부지역 교통여건이 크게 개선되고, 시청 이전에 따른 도로망 및 주택가 환경개선까지 맞물리면 상당한 효과를 누릴 수 있다.

풍부한 생활인프라도 주목할 만하다. 월배시장, 노브랜드, 이마트, 하나로마트, 롯데백화점, CGV, 나사렛종합병원 등의 쇼핑 시설을 비롯한 각종 생활 편의시설이 잘 조성돼 있다. 단지 바로 옆 오복공원을 비롯한 녹지 공간도 풍부하다. 또한 인근에 대천동 선사유적지와 월광수변공원 등이 위치해 아이들과 산책을 하기 좋은 쾌적한 자연 환경까지 갖추고 있다.

교육환경도 좋다. 단지 인근에 월배유치원과 진월초·월배초가 인접하며, 월서중과 월배중도 도보거리에 있으며 대서중과 대건고, 영남고, 상원고, 달서공고, 경북기계공고 등도 밀집해 있다.

총 1,259가구 규모의 대단지 가구가 건설될 “월배역 그랜드원”은 대구광역시 달서구 진천동 일원에 지하3층~지상47층에 아파트, 오피스텔 등이 들어설 예정이며, 주거시설 외에도 상업시설과 맘스테이션, 주민카페, 어린이집은 물론 다양한 커뮤니티 시설이 함께 구성될 예정이다.

한편, 월배역 그랜드원 홍보관은 대구광역시 달서구 본리동 352-5번지에 위치하며, 코로나19 예방과 방문객의 편의를 위하여 사전 예약 후 방문·상담이 가능하다.

