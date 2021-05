코오롱인더, 현대차와 사내벤처 협업 드라이브

코오롱인더-현대차 간 사내벤처 육성 및 사업화를 위한 MOU 체결

[아시아경제 황윤주 기자] "사내벤처 프로그램이 성공을 넘어 창의적이고 도전적인 기업문화를 불러일으키고 코오롱의 미래 가치를 창출하는 불씨가 되도록 우리 모두 도전해봅시다!"

장희구 사장이 지난 2019년 코오롱인더스트리의 사내벤처 프로그램 'K-Ventures' 아이디어 모집을 시작하면서 직접 전달한 메시지다. K-Ventures의 참신하고 창의적인 아이디어로 미래 코오롱의 성장동력을 삼자는 의미로 이번에 현대차와 함께 첫 발을 내디디게 됐다.

코오롱인더스트리와 현대자동차는 11일 사내벤처 운영 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 양 사는 이를 계기로 각 사의 사내벤처 운영과 관련해 상호 유기적인 협조 체제를 구축하고 ▲사내벤처 프로그램의 운영 및 사업화 협력 ▲사내벤처팀 간에 서비스 개발 및 운영 ▲사내벤처팀들의 서비스 확대 및 사업화 방안 등을 협력하기로 했다.

그 첫 사례로 코오롱인더스트리의 사내벤처팀인 '팔짝(Palzak)'과 현대자동차 사내벤처팀인 '롤러마켓(RollerMarket)'이 위치기반 서비스와 관련한 업무 제휴를 진행한다. 코오롱인더스트리 사내벤처팀인 '팔짝'이 개발한 비즈니스 모델은 러닝운동을 하는 사용자들을 위한 오디오 코칭 모바일앱으로 사용자들에게 오디오 형태로 페이스메이커를 해주거나 효율적인 러닝을 위한 트레이닝 컨텐츠 등을 제공하는 서비스다. 현대자동차 사내벤처팀인 '롤러마켓'의 비즈니스 모델은 자율주행 PBV(목적기반모빌리티) 커머스 플랫폼으로 교통 인프라가 부족한 지역 내에서 이동을 원하는 사용자에게 자율주행 모빌리티를 제공하는 온디맨드(On-Demand) 서비스 모델이다. '팔짝'과 '롤러마켓'은 앞으로 위치기반 서비스를 바탕으로 한 연계 비즈니스 모델을 개발해 나갈 예정이다.

코오롱인더스트리는 활발한 사내벤처 육성을 위해 100억원 규모의 사내벤처 펀드를 조성해 운영하고 있다. 사업영역을 불문하고 창의적인 사업 아이템으로 선정이 되면 높은 인센티브를 제공하고 해당 스타트업에 지분 참여 등으로 제안자 스스로 전문성과 주도권을 갖고 신사업에 집중할 수 있도록 뒷받침한다. 이번에 처음 선정된 사내벤처팀 '팔짝'은 이번 MOU를 계기로 2021년 상반기에 베타 버전의 어플리케이션 런칭해 본격적으로 사업화에 나선다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr