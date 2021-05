[아시아경제 이민우 기자] 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 31,050 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 25,721 전일가 31,100 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 솔트룩스, 바이오벤처 법인 설립 위해 10억 출자솔트룩스, 클리노믹스와 항암 타겟물질 연구 바이오 벤처 설립솔트룩스, 게놈특구 사업 참여…바이오·헬스 사업 시동 close 는 올해 1분기 연결 기준 매출 42억원, 영업손실 24억원의 잠정 실적을 거뒀다고 10일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 216.62% 증가했고 적자폭은 2.17% 줄었다. 당기순손실은 같은 기간 2.52% 줄어든 23억원으로 집계됐다.

