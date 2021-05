현대건설, 한남동 재건축·의정부 재개발사업 동시 수주

용산 한남시범아파트 소규모재건축정비사업 ‘디에이치 메종 한남’

의정부 금오생활권1구역 재개발정비사업 ‘힐스테이트 루센트로’

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설이 서울 용산 한남시범아파트 소규모재건축 사업과 경기 의정부 금오생활권 1구역 주택재개발 사업을 동시 수주했다.

현대건설은 지난 9일 열린 서울 용산구 한남시범아파트 소규모재건축정비사업 시공사 선정을 위한 임시총회에서 시공사로 선정됐다고 10일 밝혔다. 입찰 경쟁자가 없어 우선협상대상자로 선정된 현대건설은 이날 수의계약에 대한 조합원 투표에서 80표 중 77표(93.9%)를 얻었다.

이 사업은 서울 용산구 독서당로 34길 22(한남동) 일대 7345.4㎡ 부지에 지하 4층, 지상4층, 총 4개동 규모의 공동주택 120가구와 부대복리시설을 신축하는 사업이다. 현대건설은 이곳에 프리미엄 주거 브랜드인 '디에이치(THE H)'를 적용한 '디에이치 메종 한남'을 선보일 예정이라고 밝혔다.

이와 함께 현대건설은 같은 날 경기 의정부 금오생활권 1구역 주택재개발정비사업 시공사로 선정됐다. 이날 임시총회에서 현대건설은 조합원 투표 297표 중 289표(97.2%)의 지지를 받아 최종 시공사로 선정됐다. 2010년 8월 정비구역으로 지정·고시된 금오생활권 1구역은 2019년 관리처분계획인가를 받는 등 사업을 이어 왔으나 착공을 앞두고 기존 시공사와의 의견차를 좁히지 못해 계약을 해지하고 새 시공사 선정에 나섰다.

금오생활권 1구역 주택재개발사업은 경기 의정부시 금오로109번길 25(금오동) 일대 3만2509㎡ 부지에 지하3층, 지상 32층 아파트 11개동 832세대 규모의 공동주택 및 부대복리시설을 신축하는 사업이다. 현대건설은 커튼월룩과 대형 문주 등을 적용한 '힐스테이트 루센트로'를 제안했다.

현대건설 관계자는 "사상 최대 실적을 기록했던 지난해에 이어 올해도 재개발·재건축 뿐만 아니라 리모델링, 가로주택, 소규모 주택재건축 등 정비사업 전 부문에서 수주고를 올리며 견조한 흐름을 이어가고 있다"며 "사업규모 보다는 사업지의 미래 가치와 자사의 주택사업 경쟁력이 시너지를 낼 수 있는 사업을 종합적으로 판단해 수주에 적극적으로 나설 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr