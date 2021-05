SC제일銀 "MZ 고객도 자산관리(WM) 서비스"…디지털 채널 확대

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 자산관리(WM) 부문의 디지털 채널을 확대한다. 더 많은 고객에 WM 서비스를 제공함과 동시에 디지털에 익숙한 MZ세대를 공략한다는 분석이다.

10일 SC제일은행에 따르면 이날부터 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)에서 ‘웰쓰케어 라운지’를 사용할 수 있다. 웰쓰케어 라운지는 글로벌 자산관리 전문가가 직접 최신 투자 트렌드와 자산관리 정보를 제공하는 서비스다. 금융시장 동향을 비롯해 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 기법, 재무설계, 웹 세미나 콘텐츠도 담긴다.

웰쓰케어 전용 카카오톡 채널과 네이버 포스트 페이지도 개설됐다. 카카오톡 채널을 구독하면 투자정보 뉴스레터와 자산관리 이벤트 소식이 전달된다. 자산관리와 관련된 시리즈물도 받아볼 수 있다.

한편 채널 확대 기념 프로모션도 진행한다. SC제일은행 앱의 푸시알람을 신청한 모든 고객에게 음료 기프티콘을 증정하고, 100명을 추첨해 배달의 민족 1만원권 쿠폰을 준다.

콜린 치앙 SC제일은행 자산관리사업부장(전무)은 “디지털 채널 확대의 목적은 웰쓰케어에 목말라하는 일반 고객에게 정제된 정보와 시장 동향을 손쉽게 제공하는 것”이라며 “MZ세대도 보다 안전하고 건전한 투자 가이드를 만나게 됐다”고 평가했다.

