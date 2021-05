SSG닷컴, 덴마크 가구 브랜드 ‘프리츠한센’ 공식 입점

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 10일 국내 온라인몰 최초로 북유럽 감성의 프리미엄 가구 브랜드인 ‘프리츠한센’을 공식 입점시킨다고 9일 밝혔다.

지난 1872년 덴마크에서 탄생한 프리츠한센은 ‘가구 하나로도 공간을 아름답게 바꿀 수 있다’는 철학을 바탕으로 다양한 프리미엄 가구와 조명, 액세서리 등을 제작하는 글로벌 브랜드다. 프리츠한센은 북유럽 브랜드 특유의 실용적이면서도 독창적인 디자인으로 큰 인기를 끌었으며 이를 바탕으로 현재 코펜하겐과 샌프란시스코, 밀라노, 도쿄 등에 위치한 플래그십 스토어를 비롯해 전 세계 85개국에 약 2000여 개에 달하는 판매점을 보유하고 있다.

국내에서도 신세계백화점 등 오프라인 공식 매장 중심으로 운영해왔지만 이번 SSG닷컴 입점을 통해 스페인 출신의 유명 디자이너 하이메 아욘과 덴마크 건축가 아르네 야콥센이 참여한 이케바나, 이케루 화병 시리즈, 닷 스툴, 쿠션 컬렉션 등을 온라인에서도 선보일 예정이다.

프리츠한센의 공식 입점을 기념해 오는 10일부터 특별 선물 이벤트도 실시한다. 프리츠한센 제품을 구매한 선착순 100명의 고객에게는 브랜드 로고가 새겨진 에코백과 노트, 펜, 스티커 등을 증정하며 제품 구매 후 이달 말까지 사진과 함께 사용후기를 남기면 추가로 총 10명을 추첨해 레고 플라워 부케 상품까지 받아볼 수 있도록 할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “성장을 거듭하고 있는 리빙 시장의 수요에 발맞추기 위해 지난해에도 베르나르도 등 프리미엄 브랜드를 입점시킨 바 있다”며 “이번 프리츠한센 입점을 통해 오프라인 매장을 통해서만 구입할 수 있었던 프리미엄 브랜드까지 선보임으로써 고객 선택의 폭을 한층 넓혔다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr