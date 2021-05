콜드플레이 신곡 뮤비에 韓현대무용단 깜짝 등장

[아시아경제 최동현 기자] 국내 현대무용 예술단체인 앰비규어스댄스컴퍼니가 세계적인 밴드 콜드플레이의 신곡 뮤직비디오에 등장했다.

콜드플레이는 7일 새 싱글 '하이어 파워(Higher Power)'의 퍼포먼스 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다. 무용수의 댄스 영상을 홀로그램으로 제작해 콜드플레이의 연주 영상과 합성한 뮤직비디오에서 앰비규어스댄스컴퍼니의 개성 넘치는 안무를 확인할 수 있다. 이번 영상은 앰비규어스댄스컴퍼니와 콜드플레이 협업의 첫 번째 프로젝트로 자세한 내용은 추후 공개될 예정이다.

앰비규어스댄스컴퍼니는 김보람 예술감독을 중심으로 2011년 창단된 예술단체다. 밴드 이날치와 협업한 네이버 '온스테이지' 영상과 한국관광공사 홍보영상으로 국내외에서 큰 주목을 받았다. 이들은 올해 하반기 신작 '애매모호한 갈라쇼', '얼이 섞다'를 통해서도 관객을 만난다.

