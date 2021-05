교원에듀, ‘도요새중국어’ 프리패스 서비스 출시

애니메이션·3D 롤플레잉·동요로 몰입도↑

[아시아경제 김희윤 기자] 교원에듀는 스마트 중국어 학습 프로그램 ‘도요새중국어’ 프리패스 서비스를 선보인다고 7일 밝혔다.

교원에듀에 따르면 도요새중국어는 3D 콘텐츠와 학습 캐릭터를 도입한 국내 유일 스마트 중국어 학습 프로그램이다. 이번에 선보이는 프리패스는 유초등 외국어 1등 브랜드 도요새의 프리미엄 콘텐츠를 평생 소장할 수 있는 서비스다.

도요새중국어는 아이들 취향에 맞춘 어드벤쳐 3D 애니메이션과 3D 롤플레잉, 얼거(동요) 등 다양한 프리미엄 콘텐츠로 학습 몰입을 극대화한 것이 특징이다.

또한 스피킹 유도 커리큘럼으로 회화 자신감까지 기를 수 있어 학부모 만족도가 높다. 이번 프리패스 서비스 도입으로 기간 제한 없이 기초부터 회화까지 체계적인 커리큘럼을 평생 반복 학습할 수 있게 됐다고 교원에듀 측은 설명했다.

교원에듀 관계자는 “도요새중국어는 중국 명문대 교수의 감수를 받은 커리큘럼과 약 150권의 중국 원서를 무료로 열람할 수 있는 독서 마당, 중국어 전문 교사의 1:1 화상 관리 등 다양한 콘텐츠로 사랑받는 프로그램”이라며 “이번에 선보인 프리패스를 통해 아이들이 완성도 높은 콘텐츠를 평생 소장하고 반복 학습하며 중국어 실력을 기를 수 있길 기대한다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr