넥스턴바이오, 美 당뇨병치료 벤처 ‘RosVivo’ 지분 50% 인수

로스비보사는 네바다 주립대 의과대학 노승일 교수가 최근에 설립한 벤처회사로 노승일 교수 연구실은 지난 15년간 우리 몸에서 만들어지는 항 위장 장애 및 항 당뇨성 조절 유전자 miRNA를 연구해왔으며 네바다주립대학교가 지분 10%를 보유하고 있다.

노승일 교수는 최근 제2형 당뇨병, 비만, 지방간과 위장장애를 모두 함께 치료할 수 있는 특정 miRNA를 발견하여 네 개의 미국 및 국제 특허를 네바다 주립대를 통해 출원했다.

노승일 교수 연구팀은 스텐포드 의과대학과 원광대 의과대학의 공동연구를 통해 최근 당뇨병과 위장 장애 관련 연구 결과를 전 세계 소화기분야에서 최고의 공신력을 갖고 있는 학술지인 ‘Gastroenterology’와 ‘Gut’에 4편을 연달아 발표했다.

발표된 논문에 따르면 특정 miRNA를 당뇨쥐에 주사하면 췌장의 베타세포와 카할세포(ICCs)가 재생이 돼 당뇨병, 비만 및 위장장애가 회복이 되고 장기간 치료 효과를 도출했다.

제2형 당뇨병은 혈액에 당 수치가 비정상적으로 높은 증세로 치명적인 여러 합병증을 유발하는 ‘침묵의 살인자’로 알려져 있으며 흔히 비만, 지방간과 위장장애를 동반한다. 제2형 당뇨병의 원인은 인슐린 저항성 증가와 인슐린을 만들어 분비하는 베타세포의 기능상실이다.

현재 당뇨병 치료제는 당을 일시적으로 낮춰줄 뿐 당뇨병의 근본 원인을 치료할 수 없다. 반면 노승일 교수 연구실에서 발표한 논문과 특허에 따르면 당뇨 쥐에서 RSVI-301/302 두 번의 주사로 베타세포와 카할세포가 재생이 돼 기능이 회복이 되고 인슐린 저항성이 감소해 당뇨병의 원인이 근본적으로 치료될 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

송명석 넥스턴바이오사이언스 대표이사는 “RosVivo는 넥스턴 바이오의 공식적인 첫 투자인 만큼 국내외 유수의 전문가에게 검증 받고 심혈을 기울여 선정한 대상”이라며 “RosVivo의 RSVI-301/302은 만성질환이었던 당뇨병 완치에 혁신적인 전환점이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “RosVivo에 대한 투자는 독일 및 일본 유명 제약회사에서도 투자를 적극적으로 검토할 정도로 현재 연구개발이 상당히 진척됐다”며 ”RosVivo는 사람을 감염시키는 코로나바이러스7종을 표적 하는 동시에 중증을 일으키는 과민성 염증반응을 저해시킬 수 있는 항 코로나바이러스 miRNA(RSVI-305/306)에 대해서도 연구 개발 중”이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr